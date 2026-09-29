خالد الدرندلي: الجميع يقف خلف منتخب مصر.. وسعداء بالثلاث نقاط

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في جنوب السودان، سعادته بالفوز وحصد الثلاث نقاط، مشيدًا بأداء اللاعبين رغم الظروف الصعبة التي واجهها الفريق.

وقال الدرندلي: «سعيد بالنتيجة والثلاث نقاط، وأداء الفريق كان جيدًا رغم صعوبة درجة الحرارة وأرضية ملعب المباراة».

وأضاف: «الجميع يقف خلف المنتخب الوطني، وكلنا نعمل من أجل إسعاد شعب مصر».

وأوضح رئيس بعثة منتخب مصر أن البعثة ستعود إلى القاهرة غدًا، بسبب إغلاق مطار جوبا أبوابه في السادسة مساءً.

وأشار الدرندلي إلى حرص حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، على توضيح تقديره لجميع أطراف المنظومة، وفي مقدمتها أندية الدوري المصري التي تساهم في دعم المنتخبات الوطنية وإمدادها باللاعبين، خاصة الأندية التي تحقق البطولات القارية.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى السفارة المصرية في جنوب السودان، على كل ما قدمته للمنتخب خلال رحلة البعثة.