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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نجلاء العسيلي: توجيهات الرئيس السيسي ترسم خريطة جديدة لتحسين جودة التعليم

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

 أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه الموسع مع الحكومة والمحافظين وعدد من قيادات الدولة والعمد والمشايخ والخبراء، تعكس اهتمامًا مباشرًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، باعتبار أن المواطن هو المستفيد الأول من جهود التنمية والإصلاح.

وقالت العسيلي في بيان لها اليوم إن تأكيد الرئيس ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لصالح المواطنين، وتحسين جودة الخدمات وحسن معاملتهم، يمثل رسالة واضحة بأهمية استمرار العمل على تطوير الأداء الحكومي، وتبسيط الإجراءات، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياتهم اليومية.

جودة التعليم.. استثمار في مستقبل مصر

وأشادت عضو مجلس النواب بتأكيد الرئيس أهمية الاهتمام بجودة التعليم، مشيرة إلى أن تطوير المنظومة التعليمية لم يعد خيارًا، وإنما ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومتطلبات سوق العمل.

وأكدت أن الارتقاء بالتعليم يجب أن يشمل تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، وتحسين البيئة التعليمية، وتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم على التفكير والإبداع، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل الدولة.

حسن استغلال موارد الدولة أولوية

وأوضحت النائبة نجلاء العسيلي أن توجيه الرئيس بحسن استغلال موارد الدولة يمثل محورًا أساسيًا في المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية، مؤكدة ضرورة توجيه الموارد والإمكانات المتاحة إلى القطاعات والمشروعات التي تحقق أكبر عائد للمواطن والاقتصاد الوطني.

وأضافت أن رفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد يجب أن يسيرا بالتوازي مع تطوير الخدمات، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات التي تمتلكها الدولة.

ترجمة التوجيهات إلى نتائج ملموسة

وشددت العسيلي على أهمية أن تتحول التوجيهات الرئاسية إلى خطط تنفيذية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، مع متابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ وتقييم النتائج على أرض الواقع، حتى يشعر المواطن بأثر جهود الدولة في الخدمات التي يحصل عليها بصورة يومية.

وأكدت أن مجلس النواب سيظل شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة من خلال دوره التشريعي والرقابي، ومتابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين، بما يسهم في تحسين الأداء ومعالجة أوجه القصور.

 بناء الإنسان يبدأ من التعليم والخدمات

واضافت النائبة نجلاء العسيلي أن بناء الإنسان المصري وتحسين مستوى الخدمات يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس تضع جميع مؤسسات الدولة أمام مسؤولية مشتركة تتمثل في العمل بكفاءة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتحويل خطط الإصلاح والتنمية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

نجلاء العسيلي الرئيس السيسي جودة التعليم

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