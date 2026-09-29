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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: اجتماع الست ساعات خرج بـ 41 رسالة من الرئيس السيسي

أحمد موسى
أحمد موسى

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم، ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

ويناقش أحمد موسى التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة، في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن :"اجتماع الست ساعات خرج بـ 41 رسالة.. الرئيس السيسي اجتمع مع كل الحكومة والمشايخ والعمد ، وقدم الرئيس السيسي رسائل واضحة.. و الرئيس السيسي عقد اجتماعا موسعا بالحكومة وقالت القوات المسلحة والشرطة والمحافظين والعمد والشيوخ".

أحمد موسى برنامج على مسئوليتي الحرب

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