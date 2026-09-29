قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة
مدبولي: الحكومة تستهدف تحويل مخرجات منتدى التعدين إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع
البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الاتصالات والمواصلات البحريني
العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى قياسي جديد مع تصاعد تداعيات الحرب على الاقتصاد
الثروة المعدنية تستعد لمزايدات جديدة للحديد.. ومشروعات لتصنيع الفوسفات والكاولين
ترامب: الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا.. وأسعار النفط ستنخفض بشكل حاد
وكالة الطاقة الدولية: مستعدون لاستخدام مزيد من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية إذا اقتضت الحاجة
إسلام صادق: المنتخب الوطني يستعيد بريقه
بقرار من وزير التموين.. أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو
موعد مباراة مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا
الرئيس السيسي يوجه بترشيد تكاليف تراخيص السيارات ويشدد على حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات
مفتي الجمهورية: الإمام الطيب أعاد للأزهر هيبته وللخطاب الديني توازنه وللضمير الإنساني صوته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات المسلحة اليمنية: كل المواقع العسكرية للحوثيين أهداف مشروعة

القوات المسلحة اليمنية
القوات المسلحة اليمنية
القسم الخارجي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن جميع المواقع التي تستخدمها ميليشيا الحوثي لأغراض عسكرية تمثل أهدافًا مشروعة، في أحدث موقف صادر عن القوات الحكومية بشأن العمليات العسكرية ضد الجماعة، وسط تصعيد ميداني متواصل في عدد من الجبهات اليمنية.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من تأكيد القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتعزيزات وقدرات تابعة للحوثيين في عدة جبهات، من بينها الساحل الغربي وحرض والطوال وكتاف والبقع والجوف ومأرب ولحج وتعز والبيضاء.

ووفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 356 عملية استهداف دقيقة خلال 24 ساعة ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين، مشيرة إلى أن العمليات استهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة ومدفعية ميدانية، إلى جانب آليات وعربات عسكرية. 

وقالت القوات إن التقديرات الميدانية تشير إلى سقوط 476 من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح. 

واتهمت القوات اليمنية الحوثيين باستخدام منشآت مدنية، من بينها مدارس، لأغراض عسكرية، وقالت إن الجماعة حولت مدرستي أبو أيوب الأنصاري وحذيفة بن اليمان في تعز إلى مراكز قيادة وسيطرة ومخازن للأسلحة والإمدادات، مع استمرار وجودها داخل تلك المنشآت.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أن العمليات العسكرية ستستمر ضد ما وصفها بالأهداف العسكرية المشروعة التابعة للحوثيين، مشددًا على أن القوات تتحرك، بحسب البيان، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية توترًا ميدانيًا متزايدًا، بالتزامن مع استمرار المخاوف بشأن تداعيات المواجهات على المدنيين والممرات البحرية الحيوية في المنطقة. وكانت الحكومة اليمنية قد حذرت مؤخرًا من تأثير تحركات الحوثيين على أمن الملاحة في منطقة باب المندب والاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة اسوشيتدبرس الامريكية

وتنص قواعد القانون الدولي الإنساني على ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، مع اعتبار المنشآت المدنية أهدافًا عسكرية فقط في حال استخدامها بما يحقق مساهمة عسكرية فعلية وفق الظروف القائمة. 
 

القوات المسلحة اليمنية ميليشيا الحوثي العمليات العسكرية الجبهات اليمنية القوات الحكومية القوات اليمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

ارشيفية

جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

أزمة تخزين الغاز

أزمة تخزين الغاز تهدد أوروبا بشتاء أكثر تكلفة مع تراجع مخزونات الوقود

العاهل المغربي الملك محمد السادس

أول إمرأة تتولى المنصب.. الديوان الملكي المغربي يعلن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسا الوزراء

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.. وأسعار النفط ستنخفض

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد