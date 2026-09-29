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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا تستلم ثلاث طائرات "إف-16" من بلجيكا بنهاية العام الجاري

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلجيكا ستقوم بتسليم ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.

وقال زيلينسكي -حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "لقد توصلنا إلى اتفاق مهم مع بلجيكا بشأن تسليم ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلينا بحلول نهاية هذا العام. وسنعمل على تسريع عملية استلامها".

وأشار أيضًا إلى أن أوكرانيا قد تلقت بالفعل شحنات طارئة من ذخائر طائرات "إف-16" من بلجيكا ودول أخرى، من بينها إسبانيا.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لرئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر والحكومة البلجيكية على الخطوات الحاسمة التي اتخذوها لدعم أوكرانيا جراء تصاعد الهجمات الروسية.

يذكر أن أوكرانيا قد استلمت دفعة جديدة من أجهزة محاكاة الطيران المتنقلة لطائرات "إف-16" مما سيسمح بتدريب الطيارين الأوكرانيين بشكل أكثر فعالية على تنفيذ عمليات قتالية معقدة.

زيلينسكي بلجيكا بتسليم ثلاث طائرات مقاتلة

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