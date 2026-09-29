رئيس الإدارة المركزية للمساحة يكشف مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة التعدين في الاقتصاد

قال الدكتور علاء شليبي، رئيس الإدارة المركزية للمساحة الجيولوجية في هيئة الثروة المعدنية، إن النسخة الحالية من منتدى التعدين هي الخامسة، مشيرا إلى أن المؤتمر يسعد بتشريف فخامة الرئيس لأول مرة، مما يعطى قوة كبيرة للمؤتمر، بأن الحكومة تشجع الاستثمار والمشاركة في هذا المؤتمر.

وأضاف خلال برنامج الاقتصاد 24، أن الدولة تسير فى هذا الاتجاه، بعد إشارة وزير البترول برفع العائد من إقرار التعدين من نصف في المئة لـ6%، وتم اتباع إجراءات لهذا الموضوع، منها تخفيض ايجار الأراضي بنسبة 60%، وتم عمل شباك موحد للأراضي، وعرض المزايدات بنظام القطاعات المفتوحة.

وتابع : "إننا لأول مرة يتم طرح المزايدة من قبل الهيئة المعدنية بنظام القطاعات المفتوحة، كما تم طرح 62 بلوك ذهب، و64 بلوك من الخامات المختلفة كالفوسفات والتلك بنظام المزايدة المفتوحة، وتم الإعلان عنها 10-6-2026".