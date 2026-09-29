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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رضا فرحات: منتدى التعدين يعزز ثقة المستثمرين ويدعم الشراكات العالمية

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات
حسن رضوان

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين يمثل رسالة واضحة بشأن الموقع الذي أصبح يحتله قطاع التعدين داخل الرؤية الاقتصادية للدولة، باعتباره أحد القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن مشاركة ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وكبرى شركات التعدين في المنتدى تعكس حجم الفرص التي باتت مصر تطرحها أمام الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف فرحات، أن أهمية المنتدى بما يحمله من توجه نحو بناء قطاع تعدين أكثر قدرة على المنافسة، يقوم على تحديث البيانات الجيولوجية، وتوسيع أعمال البحث والاستكشاف، وتطوير التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار، بما يسمح بتحويل الإمكانات والثروات المعدنية الموجودة في باطن الأرض إلى قيمة اقتصادية حقيقية مشيرا إلى أن الدولة تعمل خلال الفترة الأخيرة على تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع، بما في ذلك تحديث المعلومات الجيولوجية وتقديم حوافز وتيسيرات لشركات الاستكشاف.

إنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن تأكيد الرئيس السيسي التزام الدولة بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال في قطاع التعدين وغيره، يحمل أهمية كبيرة للمستثمر المحلي والأجنبي، لأنه يضع استقرار الاستثمار وتيسير الإجراءات في قلب عملية تطوير القطاع لافتا إلى أن المستثمر يبحث عن وضوح القواعد وسرعة الإجراءات واستقرار البيئة التي يعمل فيها، وكلما توافرت هذه العناصر أصبح من الممكن جذب استثمارات طويلة الأجل في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والصناعات المرتبطة بالتعدين.

وشدد فرحات على أن المرحلة المقبلة يجب أن تتجاوز مفهوم استخراج الخامات إلى تعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية، من خلال التوسع في عمليات التصنيع والتكرير وإقامة الصناعات المرتبطة بالخامات المحلية، بما يخلق سلاسل إنتاج متكاملة داخل الاقتصاد المصري، ويزيد فرص العمل، ويدعم الصناعات الوطنية، ويحد من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي بالرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي، المشغلة لمنجم السكري، يمثل نموذجا مهما للاتجاه نحو توسيع الشراكات مع الشركات العالمية العاملة في التعدين، خاصة أن اللقاء تناول دعم استثمارات الشركة في مصر وتوسيع برامج الاستكشاف، إلى جانب بحث فرص تطوير مشروعات جديدة على غرار منجم السكري لافتا إلى أن توسيع قاعدة المشروعات التعدينية سيمنح الاقتصاد المصري مصدرا إضافيا للإنتاج والاستثمار، بشرط استمرار الإصلاح المؤسسي والتشريعي وربط عمليات التعدين بالصناعة والتصنيع المحلي.

ولفت إلي أن منتدى مصر للتعدين يضع القطاع أمام مرحلة جديدة عنوانها تحويل الثروة المعدنية من مورد طبيعي إلى قوة اقتصادية وصناعية، وأن نجاح هذه الرؤية يتطلب استمرار التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية، مع الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر المصرية وتطوير عمليات الاستكشاف، بما يعزز قدرة قطاع التعدين على الإسهام بصورة أكبر في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

حزب المؤتمر رضا فرحات منتدى مصر للتعدين المستثمرين الرئيس عبدالفتاح السيسي

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