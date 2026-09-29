حبس المتهمين بالاعتداء على نجل مؤذن أثناء ذهابه لفتح المسجد فجرا

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالاعتداء على نجل مؤذن مسجد بقرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أثناء توجهه إلى المسجد لفتحه أمام المصلين لأداء صلاة الفجر.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بالاعتداء على نجل مؤذن مسجد بقرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أثناء توجهه إلى المسجد لفتحه أمام المصلين لأداء صلاة الفجر

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الشاب للاعتداء أثناء سيره في طريقه إلى المسجد، حيث فوجئ بشخصين يعترضان طريقه ويعتديان عليه، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.



وبحسب ما أفادت به روايات متداولة عن الواقعة، فإن المتهمين في الاعتداء الجديد يرتبطان بواقعة مقتل والد المجني عليه، الذي توفي قبل أشهر متأثرًا بإصاباته التي لحقت به خلال مشاجرة بين عائلتين في القرية.



وكانت الواقعة السابقة قد أسفرت عن اتهام عدد من الأشخاص، وتم ضبط بعض المتهمين.