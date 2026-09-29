نائب: تأمين الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة في المؤسسات أولوية لمواجهة التحديات

أكد النائب محمد سلامة، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة الوطن ببورسعيد، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس المحافظين وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة، حمل رسائل مهمة بشأن طبيعة المرحلة الراهنة وأولويات الدولة المصرية في حماية أمنها واستقرارها ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وقال سلامة إن تأكيد الرئيس أهمية تأمين الجبهة الداخلية، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وحسن استغلال مواردها، يعكس أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الوعي المجتمعي يمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع الشائعات والمعلومات المضللة.

الأزمات الإقليمية تضيف ضغوطًا اقتصادية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حديث الرئيس عن تداعيات الأحداث الإقليمية وارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية يعكس طبيعة البيئة الدولية والإقليمية المعقدة، موضحًا أن الدولة تعمل على الحد من تأثير هذه التطورات على الاقتصاد والمواطنين، مع مواصلة جهود خفض التصعيد بما يحفظ المصالح المصرية.

تكامل مؤسسات الدولة والمجتمع

وأوضح سلامة أن جمع مؤسسات الدولة التنفيذية والأمنية والمحافظين، إلى جانب العمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع في التعامل مع التحديات.

وأكد أن مواجهة الأزمات مسؤولية مشتركة تتطلب قيام كل مؤسسة وكل مواطن بدوره، إلى جانب تعزيز التواصل والاستماع إلى احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

التعليم والذكاء الاصطناعي ضمن أجندة بناء الإنسان

ولفت النائب محمد سلامة إلى أن الرسائل الرئاسية لم تقتصر على الملفات الأمنية والسياسية، وإنما شملت أيضًا تحسين جودة التعليم، ومواكبة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وحسن إدارة موارد الدولة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الاستثمار في الإنسان يمثل أحد المحاور الأساسية لبناء الدولة وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.

سلامة: المرحلة تتطلب وعيًا وتكاتفًا واستمرار العمل

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا بحجم التحديات، واستمرار العمل والإنتاج، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية أزمات وتحديات متتالية، مع استمرار جهود تطوير مؤسسات الدولة وتنفيذ المشروعات.

«رسالة دولة» لمواصلة البناء وحماية المقدرات

واختتم سلامة تصريحاته بالتأكيد على أن ما طرحه الرئيس خلال الاجتماع يعكس، بحسب تعبيره، «رسالة دولة تدرك حجم المخاطر ولا تتجاهل التحديات»، وفي الوقت نفسه تواصل العمل على حماية مقدرات الوطن واستكمال مسيرة التنمية.

وأكد أن الوعي المجتمعي والقيام بالمسؤولية كلٌ في موقعه يمثلان عناصر مهمة للتعامل مع تحديات المرحلة المقبلة ومواصلة جهود بناء الدولة.