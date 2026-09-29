برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تعزز مسار تلبية احتياجات المواطن

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحكومة والمحافظين وعدد من قيادات الدولة والعمد والمشايخ والخبراء، يعكس حرص القيادة السياسية على المتابعة المباشرة لأداء مؤسسات الدولة، والاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين.

وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي للمسؤولين بضرورة بذل أقصى الجهود وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تحمل رسالة واضحة بأن المواطن يظل محورًا أساسيًا في منظومة العمل الحكومي، وأن تطوير الأداء لا يقتصر على تنفيذ المشروعات، وإنما يمتد إلى طريقة تقديم الخدمة وحسن معاملة المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تفرض تعظيم الاستفادة

وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على حسن استغلال موارد الدولة يمثل ركيزة مهمة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تفرض تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والعمل على تحويل موارد الدولة إلى مشروعات وخدمات يشعر المواطن بعائدها بصورة مباشرة.

وأشار فهمي إلى أن استعراض عدد من الوزراء للإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وغيرها، يؤكد أن الدولة تعمل على معالجة العديد من الملفات المتراكمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن استمرار تطوير جودة الخدمات ورفع كفاءتها يجب أن يظل هدفًا دائمًا وليس مرتبطًا بمرحلة زمنية محددة.

ولفت فهمي إلى أهمية توجيه الرئيس بشأن حسن معاملة المواطنين داخل المصالح والجهات الحكومية، معتبرًا أن العلاقة المباشرة بين المواطن والجهاز الإداري تمثل أحد أهم مؤشرات نجاح الإصلاح الإداري، وأن تبسيط الإجراءات وترشيد التكاليف وسرعة إنجاز الخدمات من شأنها تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

صوت الشارع والقيادات المجتمعية في القرى والنجوع

وأكد النائب عمرو فهمي أن مشاركة العمد والمشايخ في الاجتماع تحمل دلالة مهمة على أهمية الاستماع إلى صوت الشارع والقيادات المجتمعية في القرى والنجوع، باعتبارهم الأكثر قربًا من احتياجات المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن التجارب الإيجابية التي عرضها بعض المشاركين تؤكد قدرة المجتمع المحلي على المساهمة في مواجهة المشكلات ودعم جهود الدولة.

وأوضح فهمي أن حديث الرئيس عن أهمية التلاحم بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ومواجهة الإحباط والشائعات من خلال العمل والإنجاز، يؤكد أن بناء الوعي مسؤولية مشتركة، وأن أفضل رد على محاولات التشكيك هو استمرار العمل وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

أهمية الارتقاء بجودة التعليم والاستعداد للتطورات التكنولوجية

وثمّن فهمي كذلك تأكيد الرئيس على أهمية الارتقاء بجودة التعليم والاستعداد للتطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مواصلة الجهود لتنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا أن بناء الإنسان والاستثمار في المعرفة يمثلان عنصرين أساسيين في قدرة الدولة على مواجهة تحديات المستقبل.

واختتم النائب عمرو فهمي حديثه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تضع المسؤولين أمام مسؤولية واضحة تتمثل في العمل الميداني، وسرعة الاستجابة، وتحسين الخدمات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والمحافظات ومختلف مؤسسات الدولة لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطن.