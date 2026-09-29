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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الأتربي: اجتماع الرئيس السيسي يعكس الحرص الدائم على توضيح الحقائق للمواطنين بشأن كافة التحديات

الدكتورة داليا الأتربي
الدكتورة داليا الأتربي
حسن رضوان

قالت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، إن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور الحكومة والمحافظين وقيادات مؤسسات الدولة والعمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، يعكس حالة من التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويوجه رسالة واضحة إلى جماعات الظلام والقوى التي تحاول التشكيك في الدولة ومؤسساتها بأن مصر دولة قوية ومتماسكة وقادرة على مواجهة التحديات.  

وأضافت الأتربي، في تصريحات لها اليوم، أن اجتماع هذا العدد من ممثلي مؤسسات الدولة والمجتمع يؤكد أن مواجهة التحديات ليست مسؤولية مؤسسة واحدة، وإنما مسؤولية وطنية مشتركة، مشيرة إلى أن ما طرحه الرئيس السيسي خلال الاجتماع من قضايا تتعلق بالأمن القومي والوعي المجتمعي وحسن استغلال موارد الدولة وتحسين الخدمات يعكس رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

 وعي المصريين هو حائط الصد أمام محاولات الإضرار 

وأكدت أن تأكيد الرئيس أن وعي المصريين هو حائط الصد أمام محاولات الإضرار بالدولة يمثل رسالة بالغة الأهمية في ظل ما تشهده الساحة من محاولات لنشر الشائعات والمعلومات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الوعي والقدرة على التحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات يمثلان خط دفاع أساسيا عن الدولة والمجتمع.  

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن جماعات الظلام التي تراهن على نشر الإحباط والتشكيك في مؤسسات الدولة تتجاهل حقيقة أساسية تتمثل في أن الدولة المصرية لديها مؤسسات راسخة تعمل بصورة متكاملة، وأن قوة الدولة لا تقاس فقط بحجم ما تنفذه من مشروعات، وإنما أيضا بقدرتها على الحفاظ على تماسك مؤسساتها والتعامل مع الأزمات والتحديات المتلاحقة.

وأشارت إلى أن استحضار الرئيس لتجربة مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 والتأكيد على أن التحدي الأكبر عقب عام 2013 تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها، يحمل رسالة مهمة بشأن ضرورة إدراك قيمة الاستقرار المؤسسي، خاصة أن المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية تداعيات كبيرة نتيجة إضعاف مؤسسات بعض الدول وانعكاس ذلك على أمن شعوبها واقتصاداتها.

ولفتت الأتربي إلى أن الاجتماع تضمن أيضا مناقشة التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة والتوترات الإقليمية، مؤكدة أن التعامل مع هذه الظروف يتطلب رفع كفاءة استخدام موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بالتوازي مع استمرار جهود التنمية.  

وشددت على أن مواجهة الشائعات لا تعني فقط الرد على المعلومات المضللة، وإنما تتطلب أيضا استمرار الدولة في التواصل مع المواطنين وشرح الحقائق بشفافية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، لأن المواطن الذي يحصل على خدمة جيدة ويجد مؤسسات الدولة قريبة منه يكون أكثر قدرة على التمييز بين النقد البناء ومحاولات استهداف الدولة.

وأكدت الأتربي أن إشراك العمد والمشايخ وممثلي المجتمع المحلي في مثل هذه اللقاءات يعكس أهمية الاستماع إلى نبض الشارع والاستفادة من القيادات الطبيعية في المحافظات، خاصة في مواجهة الشائعات والظواهر السلبية ودعم جهود الدولة في خدمة المواطنين.

وقالت إن الرسائل التي خرج بها اجتماع الرئيس تؤكد أن الدولة المصرية تمضي في مسار يقوم على تماسك مؤسساتها، وتعزيز وعي المواطنين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، واستمرار العمل من أجل حماية مقدرات الدولة وتحسين مستوى معيشة المواطني مؤكدة على دعمها للقيادة السياسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتورة داليا الأتربي المحافظين

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