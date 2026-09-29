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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: اجتماع الرئيس السيسي بقيادات الدولة يؤكد أن مواجهة التحديات تبدأ من تماسك المجتمع ووحدة مؤسساته

النائبة جيهان شاهين
النائبة جيهان شاهين
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية والعمد والمشايخ وعدد من الخبراء والمتخصصين، يعكس أهمية توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع في التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة.

رسائل هامة من الرئيس السيسي

وقالت النائبة جيهان شاهين، إن اجتماع الرئيس مع هذا الطيف المتنوع من قيادات الدولة وممثلي المجتمع يحمل دلالة مهمة، تتمثل في أن الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات لا يعتمد على مؤسسة واحدة، وإنما يحتاج إلى تكامل مؤسسات الدولة ووعي المواطنين وتكاتف المجتمع، مشيرة إلى أن قوة الجبهة الداخلية تظل عنصرًا أساسيًا في حماية مقدرات الدولة والتعامل مع المتغيرات المحيطة.

بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

وأضافت أن تأكيد الرئيس على أهمية الوعي والتعامل مع محاولات الإضرار بالدولة يعكس طبيعة التحديات الجديدة التي لم تعد تقتصر على المواجهات التقليدية، وإنما تمتد إلى الفضاء الرقمي وما يشهده من سرعة في تداول المعلومات، مؤكدة أن التعامل الواعي مع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي أصبح مسؤولية مشتركة، تبدأ بالتحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

وأوضحت شاهين أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يرتبط كذلك بقدرة المؤسسات على الاستماع إلى المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدة أن العمل على الملفات الخدمية والتنموية يمثل جانبًا أساسيًا من دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ شعور المواطن بأن صوته ومشكلاته محل اهتمام ومتابعة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تناول الرئيس لملفات التعليم والذكاء الاصطناعي والأمن القومي يؤكد اتساع مفهوم بناء الدولة، الذي لا يتوقف عند مواجهة الأزمات الراهنة، وإنما يشمل الاستثمار في الإنسان وإعداد الأجيال الجديدة للتعامل مع عالم سريع التغير، لافتة إلى أن التطور التكنولوجي يفرض ضرورة رفع الوعي الرقمي وتعزيز مهارات الشباب، مع تحقيق الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكدت النائبة جيهان شاهين أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل بروح الفريق، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع، والاستفادة من خبرات المتخصصين وأصحاب الرؤى المختلفة، مشيرة إلى أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة الأزمات، وإنما أيضًا بقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص للتطوير وتحسين حياة المواطنين.

واختتمت النائبة جيهان شاهين بالتأكيد على أن رسائل الرئيس خلال الاجتماع تضع مسؤولية مشتركة أمام مؤسسات الدولة والمواطنين، عنوانها الحفاظ على تماسك المجتمع، وتعزيز الوعي، ودعم العمل المؤسسي، والاستمرار في البناء والتنمية، بما يحافظ على مقدرات الدولة ويدعم قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات المحيطة.

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