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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اجتماع الرئيس السيسي مع قيادات الدولة يعكس تكامل مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات

المهندس محمود حسين طاهر
المهندس محمود حسين طاهر
حسن رضوان

أكد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية والعمد والمشايخ وعدد من الخبراء والمتخصصين، يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع لمختلف الرؤى وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، بما يدعم قدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة.


وقال النائب محمود حسين طاهر، في بيان له، إن الرسائل التي وجهها الرئيس خلال الاجتماع تعكس رؤية شاملة للحفاظ على الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وفي مقدمتها التأكيد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات ومحاولات الإضرار بالدولة، خاصة في ظل تنوع الأدوات المستخدمة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ضرورة تطوير أدوات الدولة لمواجهة محاولات الإضرار 


وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عن ضرورة تطوير أدوات الدولة لمواجهة محاولات الإضرار بها يكتسب أهمية خاصة في ظل التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما أفرزته المنصات الرقمية من فرص كبيرة للتواصل ونشر المعرفة، إلى جانب تحديات تتعلق بانتشار المعلومات المضللة والشائعات، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي الرقمي ورفع قدرة المواطنين على التحقق من المعلومات ومصادرها.

جوهر العمل خلال المرحلة المقبلة


وأضاف أن تأكيد الرئيس على حسن استغلال موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يعكس جوهر العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يرتبط بصورة مباشرة بكفاءة الخدمات وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وحسن معاملتهم، وهو ما يتطلب استمرار جهود التطوير والتحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحسين الأداء الحكومي.

بناء الدولة لا يرتبط فقط بالتعامل مع التحديات الحالية


وأشار طاهر إلى أن تناول الرئيس لملفات التعليم والذكاء الاصطناعي والأمن القومي يؤكد أن بناء الدولة لا يرتبط فقط بالتعامل مع التحديات الحالية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العالمية، موضحًا أن الاستثمار في التعليم والمهارات الرقمية والوعي بالتكنولوجيا يمثل أحد أهم ركائز تعزيز قدرة المجتمع على التعامل مع المتغيرات المتسارعة، مع ضرورة تعظيم الاستفادة من الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي والتحسب لمخاطره.

تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمواطنين


واختتم المهندس محمود حسين طاهر بالتأكيد على أن دعوة الرئيس إلى العمل المؤسسي وتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمواطنين تمثل رسالة مهمة بأن الحفاظ على الدولة وبناء مستقبلها مسؤولية مشتركة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق والعمل الإيجابي، والاستفادة من إمكانات مصر ومواردها، بما ينعكس على استقرار الدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الاتصالات مواجهة محاولات الإضرار

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