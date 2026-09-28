نقابة الصحفيين تتعاقد مع صيدلية لتوفير دعم للأدوية وتوصيلها مجانًا

تعلن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن التعاقد مع أحد الصيدليات، وذلك في إطار جهود اللجنة لتوفير خدمات دوائية جديدة وتيسير حصول أعضاء مشروع العلاج وأسرهم على الأدوية.

مشروع علاج نقابة الصحفيين

ويتيح التعاقد تقديم دعم من مشروع العلاج على الأدوية مع إمكانية طلب الأدوية وتوصيلها مجانًا إلى مقر نقابة الصحفيين، على أن يتواجد مندوب الصيدلية بالنقابة يوميا من السبت إلى الخميس ما عدا العطلات الرسمية، من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا، لتيسير حصول أعضاء النقابة وأسرهم على احتياجاتهم الدوائية.

ويمكن طلب الأدوية والتنسيق بشأنها من خلال واتساب على الرقم 01007867207، أو عبر الهاتف الأرضي على رقم 24677514.

وتتقدم لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بخالص الشكر والتقدير لمدير الصيدلية، على تعاونه ودعمه لتوفير الخدمة لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.



