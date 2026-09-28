للصحفيين.. أجهزة منزلية بالتقسيط على 12 شهرا دون مقدم وخصم 20% للكاش

افتتح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مساء أمس الأحد معرض الأجهزة المنزلية المقام بمقر نقابة الصحفيين بالدور الأرضي.

وشارك في الافتتاح جمال عبد الرحيم، السكرتير العام، وهشام يونس وحسين الزناتي ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، وإيمان عوف، ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس النقابة.

ويضم المعرض تشكيلة واسعة من الأجهزة المنزلية، تشمل التكييفات، والثلاجات، والغسالات، والبوتجازات، والديب فريزر، والسخانات، والمراوح، والشاشات، وأجهزة الـ Built-in، والمكانس الكهربائية، وغيرها من المنتجات.

وأكد محمد الجارحي وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات أنه بموجب التعاقد المبرم بين النقابة والشركة، يمكن لأعضاء نقابة الصحفيين تقسيط قيمة المنتجات على 12 شهرا بسعر الكاش، دون فوائد أو مصاريف إدارية أو مقدم، كما يحصل الأعضاء على خصم 20% من سعر الكاش في حالة السداد الكامل نقدا أو من خلال ماكينات الدفع بالبطاقات البنكية «الفيزا»، مع تحديد رسوم موحدة للتوصيل بقيمة 300 جنيه تُدفع نقدًا.

ويتم سداد الأقساط من خلال الخصم من بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين العاملين بالصحف الخاصة والحزبية، أو من المرتب للصحفيين العاملين بالصحف القومية، وكذلك من المعاش للصحفيين أصحاب المعاشات.

ويستمر المعرض لمدة شهر، خلال مواعيد العمل الرسمية بالنقابة من الساعة 10 صباحا حتى 3:30 عصرا يوميًا من السبت للخميس عدا أيام العطلات الرسمية.

ولفت الجارحي إلى أن من يرغب في الاستفادة من المعرض، عليه التوجه إلى مقر النقابة خلال مواعيد العمل، والاطلاع على المنتجات واختيار الأجهزة المطلوبة، ثم استكمال إجراءات الشراء وفقا لنظام السداد المناسب.