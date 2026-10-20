ياسمين صبري تشوّق جمهورها لفيلم «نصيب».. موعد عرضه في مصر والدول العربية

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن تفاصيل عرض أحدث أفلامها السينمائية «نصيب»، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وشاركت ياسمين صبري، جمهورها خلال المنشور البوستر الدعائي للعمل، معلنةً موعد طرحه في دور العرض.

وأرفقت ياسمين صبري البوستر بتعليق يحمل طابعًا رومانسيًا، قائلة: «مش كل حاجة بتيجي بالترتيب اللي بنخططله.. ساعات بيكون للنصيب رأي تاني»، كما شوّقت الجمهور لشخصيتها في الفيلم، قائلة: «استنوا دنيا في فيلم نصيب».

ومن المقرر أن ينطلق عرض فيلم «نصيب» في دور السينما المصرية يوم 28 أكتوبر الجاري، على أن يبدأ عرضه في مختلف الدول العربية يوم 29 أكتوبر.

أبطال فيلم «نصيب»

فيلم «نصيب» هو البطولة المطلقة الأولى لـ ياسمين صبري في السينما ويشاركها البطولة معتصم النهار، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.