جامعة الأزهر تحدد موعد إعلان نتيجة تسكين الطالبات المستجدات وطلاب المدن الجامعية بالأقاليم

تستعد جامعة الأزهر لإعلان نتائج تسكين عدد من الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، في إطار استكمال إجراءات توفير الإقامة الجامعية وفقًا للطاقة الاستيعابية المتاحة والقواعد المعتمدة.

وأوضحت الإدارة العامة للمدن الجامعية للبنات بالجامعة، برئاسة نفيسة خليل، أن النتيجة تشمل الطالبات المستجدات بالمدينة الجامعية للبنات بالقاهرة، إلى جانب الطالبات الحاصلات على تقدير جيد من المناطق النائية، على أن يتم التسكين وفق الأماكن المتوفرة والضوابط المنظمة للعملية.

وفي السياق ذاته، تشهد المدن الجامعية للبنين في أسوان وأسيوط وجرجا ودمياط إعلان نتائج التسكين في اليوم نفسه، إلى جانب نتائج الطلاب المستجدين بالمدن الجامعية في الأقاليم، تحت إشراف ومتابعة الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

يأتي إعلان النتائج تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، في إطار اهتمام الجامعة بمصلحة الطلاب والطالبات، والعمل على توفير الخدمات السكنية التي تساعدهم على الاستقرار والتفرغ للتحصيل الدراسي.