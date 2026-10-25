جامعة الأزهر توجه بالاهتمام بالمقررات الدراسية لطلاب الدمج.. صور

عقد مجلس وكلاء جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة.

وناقش المجلس النظر في تسليم خطط الدراسة، وتشكيل الكنترولات للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦م إضافة إلى النظر في تشكيل «أسرة طلاب من أجل مصر»، وميزانية الأنشطة والبحوث الاجتماعية.

ووجه المجلس بالاهتمام بالمقررات الدراسية لطلاب الدمج ومراعاة احتياجاتهم التعليمية، ومنها تيسير وصولهم إلى المحتوى العلمي بما يتناسب مع قدراتهم، مؤكدًا أهمية توافر السبل المهيئة للتحصيل الدراسىي، بما يسهم في تمكين جميع طلاب الجامعة من الحصول على حقهم في التعليم والأنشطة الطلابية.

واستعرض المجلس آلية التعامل مع الشكاوي المقدمة على منظومة شكاوى الجامعة مع شرح توضيحي لطريقة تسجيل الطلاب على المنظومة وخطوات إرسال الشكاوى، موجهًا بسرعة الاستجابة لها وحلها في أقرب الوقت.

وأكد المجلس أهمية متابعة انتظام الدراسة وتهيئة البيئة الجامعية المناسبة للطلاب وتقديم التوجيه والإرشاد اللازم لهم، وتعريفهم باللوائح والنظم والخدمات الجامعية، بما يسهم في سرعة اندماجهم وانتظامهم في الدراسة.