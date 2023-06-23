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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوسي: لا أوافق على المشاركة في دويتو مع شاكوش وحمو بيكا

الفنانة بوسي
الفنانة بوسي

أكدت المطربة بوسي، أنها لا توافق على المشاركة في دويتو مع مطربي المهرجانات حسن شاكوش أو حمو بيكا، موضحة: "لو شاكوش أو بيكا عرضوا عليا أعمل دويتو مش هقبل ومش عايزة أعمل النوعية دي من الأغاني وهما شغالين بطريقة أنا مش بغنيها".

 

وأضافت بوسي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن حمو بيكا وحسن شاكوش بيغنوا مهرجانات غير الغناء واللون الذي تغنيه هي في الأغاني الشعبية، كما أشارت إلى أنها تعتمد على نفسها منذ صغرها لعدم وجود سند لها في حياتها.

 

النجمة شيرين

 

وأكدت المطربة بوسي، عدم غضبها من غناء النجمة شيرين لأغنية "آه يا دنيا"، قائلة" "متضايقتش لما شيرين غنت أغنيتي لأن نجمة كبيرة زيها تغني أغنيتي في بدايتي كانت حاجة كويسة، وانصحها تفوق وترجع لشيرين بتاعت زمان اللي كلنا عارفنها ودي نصيحة لأني بحبها".

بوسي المهرجانات حسن شاكوش أسما إبراهيم شيرين

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