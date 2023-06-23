بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

حلت المطربة بوسي، ضيفة ببرنامج "حبر سري والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس، للحديث حول العديد من الكواليس حول حياتها الفنية والشخصية ونرصد لكم أبرز التصريحات:

بوسي: فلوس الغناء أكثر من التمثيل واعتذرت عن مسلسل مع ياسر جلال

كشفت الفنانة والمطربة بوسي، عن أن آخر عمل فني عرض عليها ولم توافق عليه كان عملا مع النجم ياسر جلال في رمضان ولكن ليس في رمضان الماضي، قائلة: "كان معروض عليا مسلسل مع ياسر جلال رمضان وكان نفسي أشتغل معاه وهو محترم والدور مكنش كبير".

وأضافت بوسي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أحد أسباب اعتذارها أيضا كانت الأمور المادية وفي النهاية لم نتوافق ولكن تتمنى العمل مع ياسر جلال والعمل مع أي ممثل يضيف لتاريخها الفني.



وتابعت: "تركيزي حاليا في الغناء والتمثيل ركناه على جنب بسبب تقصيري في الغناء والتمثيل والغناء بيجيبوا فلوس بس الغناء أكثر عشان أفراح حفلات مناسبات إنما المسلسلات أحيانا عمل في السنة والتمثيل بيخليني ألغي حفلات ومناسبات".

بوسي: عملت عملية تجميل في مناخيري.. كانت عقبة وشكلي بقى أحلى

أكدت المطربة بوسي، غضبها في البداية من التنمر على شكلها وطريقة لبسها على السوشيال ميديا حتى تعودت، موضحة أن كل إنسان من الطبيعي يتغير شكله في مرحلة سنية مختلفة وهذا حال الحياة الشكل يتغير مع تغير كل مرحلة سنية.

وكشفت بوسي، خلال حوار ببرنامج حبر سري، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن خضوعها لعملية تجميل واحدة، قائلة: "عملت عملية تجميل واحدة في مناخيري وكانت مضيقاني ولما تلاقي شكلك بيحلو وفي حاجة واقفة عقبة شكلها مش مريحك وكنت في البداية ضد عمليات التجميل من زمان وبقول نعمة ربنا بس مفيش مانع حاجة مش عجباك تظبطها".



وتابعت: "أنا حاليا مرتاحة نفسيا بعد عملية تجميل مناخيري وحاسة شكلي أحلى، وكل واحد في مرحلة سنية شكلة بيختلف وحال الحياة الشكل بيتغير مع السن ومبقتش اضايق من التنمر".

بوسي: عرفت بوفاة أبويا بعدها بيومين.. كنت تعبانة ومش حاسة بالذنب

كشفت المطربة بوسي، تفاصيل معرفتها بوفاة والدها وسبب علمها بخبر وفاته بعدها بيومين، قائلة: "ساعة وفاة أبويا كنت تعبانة وعندي نزلة معوية وقفلة تليفوني وكنت معلقة محاليل ومحدش كان عارف يوصل لي وعرفت بعدها بيومين وممكن الناس مش عارفين يوصلوا لي".

وأضافت بوسي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها كانت مريضة وبعد تعافيها فتحت المحمول لتجد رسائل وتم إخبارها بعمل جنازة والعزاء، قائلة: "سألت لو عليه ديون لحد يبلغوني ادفعها وعرفت انه مش مديون".

وتابعت: "كنت بشوف أبويا لما بنزل الزقازيق وكنت بقالي فترة مشوفتوش ممكن سنين بس مش طويلة، وكان نفسي اكون جنبه قبل وفاته ولكن هو طول الوقت مكنش موجود ومش حاسة بالذنب تجاه وعمري ما قصرت معاه".

بوسي: أفلام السبكي نفعتني بالغناء وكان ممكن يستغلني أحسن في التمثيل

أكدت المطربة بوسي، أن نجاح دورها في مسلسل "الحساب يجمع" جعلها تشعر بأنها لم تمثل قبل ذلك والمخرج خاني خليفة أخرج ما فيها من ممثلة وليس كمطربة، قائلة: "مش تقصير مني اختيار الأدوار والمخرجين شايفيني في حته معينة ولكن في هذا المسلسل مخدونش مطربة".



وأضافت بوسي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كل المسلسلات التي شاركت فيها مع نجوم من العيار الثقيل، ولكن في الافلام الوضع اختلف، متابعة: "الحج احمد السبكي بحبه وممكن هو شايفين في حته مطربة ونعمل أفلام تجارية".

واستكملت: "ممكن احمد السبكي ميكنش شايفني بوسي والأفلام دي نفعتني في الاغاني وكان ممكن يستغلني احسن بكتير".

بوسي: بعيط في حضن جوزي من ضغوط الحياة والدنيا جت عليا كتير

كشفت المطربة بوسي، عن أنها لا تخفي ضعفها امام زوجها، قائلة: "ببين ضعفي أمام جوزي من غير أي خوف وكتير بعيط في حضنه بسبب اللي بتعرض له كتير على نفسيتي واعصابي بالذات من اقرب الناس ليا، والدنيا جت عليا كتير".

وأضافت بوسي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل شخص على قدر تحمله ولكنها أحيانا تشعر بالتعب بسبب معاناتها من أقرب الناس لها ويقابلون مساعدتها بالجحود.

وأكدت بوسي، تعرضها للخيانات كثيرة في مشوار حياتها وهذا لا يعني خيانة نسائية ولكن خيانات من البشر بشكل عما كما أنا عندها أزمة ثقة في البشر، مضيفا: "تعرضت لخيانات كتير في ناس كنت اعتبرهم من اهلي مش شرط يكون ست وتعرضت من خيانات منهم".