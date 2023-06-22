بوسي: فلوس الغناء أكثر من التمثيل واعتذرت عن مسلسل مع ياسر جلال

كشفت الفنانة والمطربة بوسي، عن أن آخر عمل فني عرض عليها ولم توافق عليه كان عملا مع النجم ياسر جلال في رمضان ولكن ليس في رمضان الماضي، قائلة: "كان معروض عليا مسلسل مع ياسر جلال رمضان وكان نفسي أشتغل معاه وهو محترم والدور مكنش كبير".

وأضافت بوسي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أحد أسباب اعتذارها أيضا كانت الأمور المادية وفي النهاية لم نتوافق ولكن تتمنى العمل مع ياسر جلال والعمل مع أي ممثل يضيف لتاريخها الفني.

وتابعت: "تركيزي حاليا في الغناء والتمثيل ركناه على جنب بسبب تقصيري في الغناء والتمثيل والغناء بيجيبوا فلوس بس الغناء أكثر عشان أفراح حفلات مناسبات إنما المسلسلات أحيانا عمل في السنة والتمثيل بيخليني ألغي حفلات ومناسبات".