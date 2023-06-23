بوسي: أفلام السبكي نفعتني بالغناء وكان ممكن يستغلني أحسن في التمثيل

أكدت المطربة بوسي، أن نجاح دورها في مسلسل "الحساب يجمع" جعلها تشعر بأنها لم تمثل قبل ذلك والمخرج خاني خليفة أخرج ما فيها من ممثلة وليس كمطربة، قائلة: "مش تقصير مني اختيار الأدوار والمخرجين شايفيني في حته معينة ولكن في هذا المسلسل مخدونش مطربة".

وأضافت بوسي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كل المسلسلات التي شاركت فيها مع نجوم من العيار الثقيل، ولكن في الافلام الوضع اختلف، متابعة: "الحج احمد السبكي بحبه وممكن هو شايفين في حته مطربة ونعمل أفلام تجارية".

واستكملت: "ممكن احمد السبكي ميكنش شايفني بوسي والأفلام دي نفعتني في الاغاني وكان ممكن يستغلني احسن بكتير".ر