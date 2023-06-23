بوسي: عرفت بوفاة أبويا بعدها بيومين.. كنت تعبانة ومش حاسة بالذنب





كشفت المطربة بوسي، تفاصيل معرفتها بوفاة والدها وسبب علمها بخبر وفاته بعدها بيومين، قائلة: "ساعة وفاة أبويا كنت تعبانة وعندي نزلة معوية وقفلة تليفوني وكنت معلقة محاليل ومحدش كان عارف يوصل لي وعرفت بعدها بيومين وممكن الناس مش عارفين يوصلوا لي".

وأضافت بوسي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها كانت مريضة وبعد تعافيها فتحت المحمول لتجد رسائل وتم إخبارها بعمل جنازة والعزاء، قائلة: "سألت لو عليه ديون لحد يبلغوني ادفعها وعرفت انه مش مديون".

وتابعت: "كنت بشوف أبويا لما بنزل الزقازيق وكنت بقالي فترة مشوفتوش ممكن سنين بس مش طويلة، وكان نفسي اكون جنبه قبل وفاته ولكن هو طول الوقت مكنش موجود ومش حاسة بالذنب تجاه وعمري ما قصرت معاه".