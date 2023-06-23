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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوسي: بعيط في حضن جوزي من ضغوط الحياة والدنيا جت عليا كتير

صدى البلد

 

كشفت المطربة بوسي، عن أنها لا تخفي ضعفها امام زوجها، قائلة: "ببين ضعفي أمام جوزي من غير أي خوف وكتير بعيط في حضنه بسبب اللي بتعرض له كتير على نفسيتي واعصابي بالذات من اقرب الناس ليا، والدنيا جت عليا كتير".

وأضافت بوسي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل شخص على قدر تحمله ولكنها أحيانا تشعر بالتعب بسبب معاناتها من أقرب الناس لها ويقابلون مساعدتها بالجحود.

وأكدت بوسي، تعرضها للخيانات كثيرة في مشوار حياتها وهذا لا يعني خيانة نسائية ولكن خيانات من البشر بشكل عما كما أنا عندها أزمة ثقة في البشر، مضيفا: "تعرضت لخيانات كتير في ناس كنت اعتبرهم من اهلي مش شرط يكون ست وتعرضت من خيانات منهم".

المطربة بوسي برنامج حبر سري الإعلامية أسما ابراهيم الاعلاميه أسما أزمة ثقة

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