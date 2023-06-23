بوسي: عملت عملية تجميل في مناخيري.. كانت عقبة وشكلي بقى أحلى

أكدت المطربة بوسي، غضبها في البداية من التنمر على شكلها وطريقة لبسها على السوشيال ميديا حتى تعودت، موضحة أن كل إنسان من الطبيعي يتغير شكله في مرحلة سنية مختلفة وهذا حال الحياة الشكل يتغير مع تغير كل مرحلة سنية.

وكشفت بوسي، خلال حوار ببرنامج حبر سري، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن خضوعها لعملية تجميل واحدة، قائلة: "عملت عملية تجميل واحدة في مناخيري وكانت مضيقاني ولما تلاقي شكلك بيحلو وفي حاجة واقفة عقبة شكلها مش مريحك وكنت في البداية ضد عمليات التجميل من زمان وبقول نعمة ربنا بس مفيش مانع حاجة مش عجباك تظبطها".

وتابعت: "أنا حاليا مرتاحة نفسيا بعد عملية تجميل مناخيري وحاسة شكلي أحلى، وكل واحد في مرحلة سنية شكلة بيختلف وحال الحياة الشكل بيتغير مع السن ومبقتش اضايق من التنمر".