أكد الدكتور محمد خليف، عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التطور التكنولوجي الكبير جعل التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة أو رفاهية، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من عملية اتخاذ القرار في مختلف دول العالم.

تكامل البيانات وتجربة الاتحاد الأوروبي

وأوضح خليف، خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك توجهًا عامًا في الدول المتقدمة نحو ترابط البيانات وتكاملها بين جميع الجهات الحكومية، مؤكدًا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في هذا الملف.

واستشهد بالتجربة الأوروبية لإبراز العائد الاقتصادي لهذا التوجه، مشيرًا إلى أن عملية ترابط البيانات وتكاملها وحوكمتها في الاتحاد الأوروبي أسفرت عن دخول 58.6 مليار يورو إلى اقتصاد الاتحاد.

أهداف المنظومة الوطنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي

وحول آلية تحقيق هذه النتائج، أوضح أن المنظومة تستهدف دعم الأداء الحكومي، ومتابعة برنامج عمل الحكومة، والتكليفات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء، إلى جانب المشروعات القومية والاستراتيجيات الوطنية المختلفة، فضلًا عن تعزيز القدرة على التنبؤ وإعداد التنبؤات الاقتصادية.

وأشار إلى أن إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لا يعني إعادة بناء قواعد البيانات، وإنما تحقيق التكامل بينها، بحيث تتولى كل وزارة أو جهة معنية إدخال بياناتها وتحديثها، لافتًا إلى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في هذه القاعدة لدعم متخذ القرار في رصد الفجوات وتحديد الاحتياجات ومتابعة المشروعات التي قد تتجاوز ميزانيتها.