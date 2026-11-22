فتحت الإعلامية مفيدة شيحة ملف العنف الأسري، ووجهت رسالة قوية إلى الرجال الذين يتعاملون مع زوجاتهم وأبنائهم باعتبارهم ملكية خاصة، مستخدمين الضرب والإهانة والقسوة بدلًا من الحوار والاحتواء، متسائلة: «هو إيه اللي حصل للرجالة؟».

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بليل» المذاع عبر قناة «النهار لايف»، إنها لا تتحدث عن جميع الرجال، وإنما عن نوعية معينة وصفتهم بأشباه الرجال، الذين يعتقدون أن زوجاتهم وأبناءهم ملكية خاصة لهم، وأن أيديهم تسبق كلماتهم، فلا يلجأون إلى الحوار والتفاهم، وإنما يتعاملون بالعنف والضرب.

وأضافت أن المفارقة الصادمة تكمن في أن بعض هؤلاء الرجال يظهرون خارج المنزل بصورة حنونة وودودة، وينشرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المواعظ والكلمات الطيبة، بينما يمارسون داخل بيوتهم مختلف أشكال الإذلال والإهانة والقسوة ضد زوجاتهم وأبنائهم، وهم الأشخاص الذين يفترض أن يمنحوهم الحنان والسعادة والاستقرار.

وأوضحت أن الظلم والقسوة والعنف تترك آثارًا قاسية على الزوجة والأبناء، مشيرة إلى أن المنزل الذي يفترض أن يكون مصدرًا للأمان والاحتواء يتحول في ظل هذه الممارسات إلى مساحة للخوف والمعاناة النفسية.

ووجهت مفيدة شيحة رسالة إلى الزوجات، داعية إياهن إلى عدم الاستسلام للصمت أمام الإهانة والعنف، مؤكدة أن الظروف تغيرت، وأن من حق المرأة المطالبة بحقوقها وعدم السكوت على أول اعتداء أو إهانة، سواء كان ذلك بالضرب أو الشتائم.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على أن الصمت أمام العنف لم يعد مقبولًا، قائلة: «السكوت كلام فات وقته».