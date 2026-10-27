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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على حلايب وشلاتين ورأس بناس غدا.. وشبورة صباحا ونشاط للرياح

الدكتورة إيمان شاكر،
الدكتورة إيمان شاكر،
أ ش أ

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، وتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.

وقالت شاكر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن البلاد تشهد غدا الأربعاء طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحارًا على جنوب البلاد، فيما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تبلغ نحو 30% غدا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من خليج العقبة ووسط سيناء، ومناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر.

وأوضحت أن الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، بنسبة حدوث نحو 20%، خاصة على مناطق من حلايب وشلاتين ورأس بناس، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث نحو 20%، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت من أن السحب الرعدية، التي تبلغ نسبة حدوثها نحو 40%، قد يصاحبها ضربات برق على بعض المناطق، ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية. 

ولفتت إلى أن الرياح قد تنشط أحيانا بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بالشبورة المائية، أوضحت شاكر أنها تتكون من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة. 

كما شددت على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وعن الحالة الجوية خلال الفترة من الخميس 29 أكتوبر وحتى الاثنين 2 نوفمبر، توقعت شاكر استمرار الطقس الخريفي، مائلا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارا على جنوب الصعيد، ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وأضافت أن الشبورة المائية ستتكون خلال الفترة نفسها من الرابعة إلى التاسعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا.

وأوضحت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الخميس 29 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبا على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، بينما تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة من الجمعة 30 أكتوبر وحتى الاثنين 2 نوفمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت إلى أن الرياح ستنشط أحيانا على أغلب الأنحاء من الخميس وحتى الجمعة 30 أكتوبر، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، قالت شاكر إن القاهرة الكبرى والوجه البحري ستسجلان 28 درجة مئوية للعظمى و17 للصغرى يوم الخميس، و27 للعظمى و17 للصغرى يوم الجمعة، ثم 27 للعظمى و18 للصغرى يوم السبت، و28 للعظمى و18 للصغرى يوم الأحد، و27 للعظمى و17 للصغرى يوم الاثنين.

وأضافت أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية ستبلغ 25 درجة للعظمى و17 للصغرى يوم الخميس، و24 للعظمى و17 للصغرى يوم الجمعة، ثم 25 للعظمى و17 للصغرى أيام السبت والأحد، وتسجل 25 للعظمى و16 للصغرى يوم الاثنين.

وأوضحت أن شمال الصعيد سيسجل 29 درجة للعظمى و16 للصغرى يوم الخميس، و28 للعظمى و16 للصغرى يومي الجمعة والسبت، و28 للعظمى و17 للصغرى يوم الأحد، ثم 28 للعظمى و16 للصغرى يوم الاثنين.

وبالنسبة لجنوب الصعيد، توقعت أن تسجل درجات الحرارة 32 درجة للعظمى و20 للصغرى يوم الخميس، و32 للعظمى و19 للصغرى يوم الجمعة، و30 للعظمى و18 للصغرى يوم السبت، و31 للعظمى و19 للصغرى يوم الأحد، ثم 32 للعظمى و18 للصغرى يوم الاثنين.

واختتمت شاكر تصريحاتها بالتأكيد على أهمية متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نظرا للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الخريف.

الدكتورة إيمان شاكر أرصاد الجوية سقوط أمطار

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