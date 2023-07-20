مطرح مطروح يفشل في تجاوز 200 ألف جنيه بأول أيام العرض

طرحت الشركة المنتجة لفيلم مطرح مطروح العمل في دور العرض السينمائية ليلة أمس ، حيث تدور أحداثه في اطار من الكوميديا .

وحقق فيلم مطرح مطروح ايرادات بلغت 191,313 جنيها، ليتذيل قائمة الاعمال التي تعرض في السينمات من حيث الايرادات .

أحداث فيلم مطرح مطروح :

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كلا من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

أعرب الفنان محمود حميدة عن سعادته بالمشاركة فى فيلم “مطرح مطروح” والمصنف ضمن قائمة الأفلام الكوميدي أكشن فى تجربة مختلفة عليه.





وأضاف حميدة في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أنه عندما عرض عليه سيناريو الفيلم كان هناك له شرط واحد فقط للإنضمام لفريق العمل وهو تواجد شيماء سيف لتلعب دور البطولة أمامه.



وتابع حميدة، أن الفيلم أستغرق وقتا كثيرا فى التحضير لكونه يتطرق إلى حقبة زمنية تعود لأكثر من 70 عام وهي فترة الحرب العالمية الثانية لذلك كان لابد التحضير لها جيدا.