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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشيرة إسماعيل: استدعوا الشرطة أثناء توجدي في العراق بعد محاصرتي

مشيرة إسماعيل
مشيرة إسماعيل

كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل عن أحد المواقف الطريفة التى تعرضت لها، أثناء  تواجدها فى العراق من خلال مشاركتها فى الفرقة القومية.

وقالت مشيرة إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “كنا نقوم بتقديم عروض مع الفرقة القومية هناك، وكانت رقصة “البمبوطية” بالنسبة للشعب العراقي حدثا جللا، لذا بمجرد أن شاهدوني أنا ودينيس فى السوق فوجئنا بقدوم عشرات السيدات علينا”.

وأضافت: “توقفت الحركة في السوق تمامًا، إلى أن تدخلت الشرطة وأخرجونا من المحل الذى كنا نتسوق منه”.

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كانت الفنانة مشيرة إسماعيل، أكدت أن دخولها مجال الفن في سن صغيرة لم يفقدها طفولتها، حيث كانت تتعامل بطفولتها حتى مع انضمامها للفرقة القومية. 

وقالت مشيرة إسماعيل، في تصريحات سابقة لـ"صدى البلد": “كنت أتعامل ببراءتي، وقد شعرت أنني وسط أسرتي، فقد كان اللعب بالنسبة لي في هذا السن وهو التدريب على الرقصات، رغم أنه كان قاسيا، ولكني كنت معتادة على هذا الأمر من تدريبات الجمباز”.

وأضافت: “من اللحظة الأولى شعرت أنني جزء أساسي من الفرقة، وحتى بعدما أصبحت الراقصة الأولى لم أكن أشعر أنني الأهم، لأنهم كما ذكرت أسرتي، فقد أصبحت بعد ذلك أقوم بتقديم برنامج الفرقة، وحين يكون هناك ضيوف من رؤساء الدول أتولى أنا التقديم أيضاً”.

وتابعت: “لا أعرف عدد الدول التي سافرتها مع الفرقة، قرأت أنني سافرت 100 دولة من قبل، ولكني بكل صراحة لا أعرف عدد الدول التي سافرت إليها، ولكن أولى سفرياتي مع الفرقة كانت في 11 دولة أوروبية، واستغرقت 6 أشهر، ولكني لا أتذكر عددها”.

الفنانة مشيرة إسماعيل الفرقة القومية مشيرة إسماعيل العراق دينيس

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