مشيرة إسماعيل: لا أتذكر عدد الدول التي سافرت إليها مع الفرقة القومية

أكدت الفنانة مشيرة إسماعيل، أن دخولها مجال الفن في سن صغير لم يفقدها طفولتها ، حيث أنها كانت تتعامل بطفولتها حتي مع انضامها للفرقة القومية .

وتابعت مشيرة إسماعيل ، في تصريحات خاصه لصدى البلد : كنت أتعامل ببراءتي، وقد شعرت أنني وسط أسرتي، فقد كان اللعب بالنسبة لي في هذا السن وهو التدريب على الرقصات ، رغم انه كان قاس ، ولكني كنت معتادة على هذا الامر من تدريبات الجمباز.

واستكملت حديثها قائلة : من اللحظة الأولى شعرت أنني جزء أساسي من الفرقة، وحتى بعدما أصبحت الراقصة الاولي لم أكن اشعر انني الأهم ، لان كما ذكرت هم أسرتي، فقد أصبحت بعد ذلك اقم بتقديم برنامج الفرقة، وحين يكون هناك ضيوف من رؤساء الدول أتولى أنا التقديم أيضاً .

وأضافت مشيرة إسماعيل : لا أعرف عدد الدول التي سافرتها مع الفرقة ، قرأت هذا انني سافرت 100 دولة من قبل، ولكني بكل صراحة لا أعرف عدد الدول التي سافرت إليها، ولكن أولى سفاريتي مع الفرقة كانت في 11 دولة أوروبية، واستغرقت 6 شهور، ولكني لا أتذكر عددها.