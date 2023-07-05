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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنان معتزل يكشف سرا عن عادل إمام من أمام الكعبة

الفنان المعتزل مجدي
الفنان المعتزل مجدي إمام

كشف الفنان المعتزل مجدي إمام عن تفاصيل وأسرار جديدة عن الفنان الكبير عادل إمام، وذلك فى فيديو نشره المذيع السعودي عبد العزيز الزير من أمام الكعبة، عبر صفحته على تطبيق “تيك توك”. 

وقال مجدي إمام: “أشهد لـ عادل إمام بحاجة يمكن ناس كتير متعرفهاش، كان ولا يزال بارا جدًا بوالديه، من أجمل الصفات اللي فيه، شفت دا بعيني مع والده”.

وأضاف مجدي إمام: “ولما ابنه جه العمرة قالي خلي بالك من محمد، وحتى عصام إمام أخوه إحنا على تواصل مع بعض إلى الآن”.

وتابع: “محمد في العمرة قصاد الكعبة بقى بيدعي لوالده ببركة العمر والصحة، ووالدته طبعا عشان متزعلش، وجده لأبيه وجدته”.

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ويستعد الفنان محمد عادل إمام لطرح أحدث اعماله خلال الفترة القادمة، وهو فيلم “أبو نسب”.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدوانى، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

آخر أفلام محمد عادل إمام 

يشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام فيلم "عمهم"، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من سيد رجب، وهدى المفتى، ومحمد سلام، وآيتن عامر، وباسم سمرة، ومحمد لطفى، ورياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

إيرادات فيلم “عمهم”

وحقق فيلم “عمهم” نجاحا كبيرا فى مصر وباقى الدول العربية، وتخطت إيراداته حاجز الـ50 مليون جنيه، ما جعل محمد إمام يشكر جمهوره.

 

 

 

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