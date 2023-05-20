مني ممدوح تنشر فيديو جديد يجمعها بالفنان عادل إمام

نشرت الفنانة الشابة مني ممدوح فيديو يجمعها بالفنان عادل إمام ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك ” .

وجاء الفيديو الذى جمع بين الفنانة مني ممدوح والفنان عادل إمام ، احتفالا بعيد ميلاد الأخير ، مؤكدة انه سبب دخولها عالم الفن .

وتابعت مني ممدوح حديثها قائلة :" لو فى أي يوم جيت قولتلي أعملي مشهد واحد هوافق " .

وكانت قد تحدثت الفنانة لبلبة عن الزعيم عادل إمام، قائلة:" كلنا من الصبح في سعادة بسبب عيد ميلاد الزعيم..متابعة:" بحبه جدا ومتخيلش حيتي من غيره".

واسترسلت "لبلبة" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :"أنا مش عارفة أوصف بحب عادل إمام قد إيه انا مقدرش أتخيل حياتي من غيره".

وفي سياق متصل: فاجأ الفنان عادل إمام الإعلامي شريف عامر، بمداخلة هاتفية على الهواء مباشرة، ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده.

ومازح الفنان عادل إمام، الإعلامي "شريف عامر"، قائلا: "انت بتضحك ليه احنا قولنا حاجة"،ليعلق الآخر:" فرحان ومبسوط بمكالمة حضرتك".

كما تحدث الفنانة يسرا عن الزعيم عادل إمام، قائلة: عادل إمام هو أساس حياتنا وضحكتنا..ومهما شكرنا فيه، هيبقى مش كفاية على اللي قجمه لينا".

واسترسلت “يسرا” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،:" مشوارنا الفني مع عادل إمام مليان حاجات حلوة ومش هتتكرر تاني"، متابعة: عادل إمام مؤسسة وبيعرف يتعامل مع كل شخصية ونمط"

وأكملت:" عادل إمام مثقف بشكل مخيف، وبيستعمل الثقافة في فنه، ويقدمها بشكل خلاق، وهو ذكي للغاية، وقادر على تقييم الأخرين".

وأضافت:" عادل إمام خجول للغاية..خجول بطريقة غير طبيعية..مشدده على أنه شخصية لن تتكرر وصاحب صاحبة وخدوم بشكل طبيعي".

