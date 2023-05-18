أنت بتضحك ليه إحنا قولنا حاجة..عادل إمام يمازح شريف عامر على الهواء

فاجأ الفنان عادل إمام الإعلامي شريف عامر، بمداخلة هاتفية على الهواء مباشرة، ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده.

ومازح الفنان عادل إمام، الإعلامي "شريف عامر"، قائلا: "انت بتضحك ليه احنا قولنا حاجة"،ليعلق الآخر:" فرحان ومبسوط بمكالمة حضرتك".

ووجه الإعلامي شريف عامر، سؤالا للفنان "عادل إمام"، قائلا:" أنت عارف قيمتك عندنا ولا لا"، ليبادره "عادل إمام " مداعبا:" لا معرفش قول أنت".

وأضاف الإعلامي "شريف عامر": "ولادي اتعلموا عربي بسبب أعمالك.. ليبادره الزعيم مازحا:" انت عايز تورينا إن عيالك خواجات ومش عارفين عربي".

