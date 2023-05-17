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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين : عادل إمام أول فنان عمل مجموعة أفلام تحارب الإرهاب

الفنانة الهام شاهين
الفنانة الهام شاهين

‏قالت الفنانة إلهام شاهين إن الفنان الزعيم عادل امام هو أول الفنان قام بعمل مجموعة أفلام تحارب الإرهاب لأنه دائما يقف بجانب بلده ويقف ضد الأفكار المتطرفة وضد المتاجرين بالدين وله العديد من المواقف.

‏وتابعت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "كل الزوايا"، المذاع عبر فضائية "ONE"، الهام شاهين أن عادل إمام روج السياحة في مصر قائلة: "وكان في ناس بتجي بالطائرات مخصوص لمصر لمشاهدة مسرحيات عادل إمام ويقعدوا يوم او يومين في البلد وده بيشغل الفنادق وينشط السياحة".

 

قدم الكثير إلى مصر

 

وأضافت الهام شاهين أن عادل إمام قدم الكثير إلى مصر وقدم العديد من الموضوعات الهامة و بمنتهى البساطة وتصل إلى كل الناس، الغني والفقير والمثقف والغير مثقف والكبير والصغير، مؤكدة أنها تعلمت الكثير من عادل إمام ولا تنسى فضله عليها وهو أول من قدمها في أول بطوله لها في "فيلم الهلفوت".

عادل إمام إلهام شاهين مصر الإرهاب السياحة

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