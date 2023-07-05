مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

مشيرة إسماعيل تفتح خزائن الأسرار:

مش محتاجة أشتغل علشان الفلوس.. وربنا ساترني

كسرت قواعد "الفرقة القومية".. ورقصة البينولا صممت من أجلي

تعددت أسباب اختفائهن عن الشاشة لفترة طويلة، إلا أن النتيجة واحدة وهي غيابهن عن جمهورهن لسنوات، جميلات الدراما في الشكل والأداء يفتحن صندوق الذكريات لـ “صدى البلد”، في سلسلة حوارات يكشفن فيها رحلتهن مع عالم الفن، وكواليس تنشر لأول مرة عن أعمالهن الفنية وحياتهن الشخصية.

النجمة مشيرة إسماعيل برفقة ابنتها فى أخر ظهور لها

رابع حوارات سلسلة "عنها" مع واحدة من جميلات الشاشة المصرية ، فبالرغم من ابتعادها عن الشاشة إلا أن لهفة المشاهدين لها تزداد يوماً بعد الآخر ، وقد ظهر ذلك بوضوح بعدما طلت في الدورة الأولى والوحيدة من مهرجان الدراما المصرية ، والذى أقيم خلال الشهور الماضية، إنها الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل صاحبة الأداء الناعم الذى يشبه طلتها على الشاشة .

مشيرة إسماعيل

مشيرة إسماعيل بجانب امتلاكها أداء فنيا مميزا وشاملا ، إلا أنها أيضاً ذات تجربة حياتية وإنسانية استثنائية ، وقد سمحت لنا في هذا الحوار المطول الذى ينشر على عدة أجزاء أن نغوص معها فى تفاصيل تلك الرحلة الطويلة ، ونستعيد معها أجمل الذكريات والحكايات التي تكشف عنها للمرة الأولى.

مشيرة إسماعيل بدأت مشوارها مع عالم الفن منذ أن كانت طفلة من خلال أحد البرامج الشهيرة في التليفزيون المصري ، ثم بدأت في عمر صغير للغاية تجربة جديدة من خلال مشاركتها في الفرقة القومية للفنون الشعبية والتي طافت معها بلادا عديدة حول العالم ، عاشت من خلالها مواقف لا تمحوها الذاكرة ، وكانت سفيرة للفن المصري ، ثم دخلت بعد ذلك إلى عالم التمثيل لتقدم عددا من الأعمال التي لا تزال محفورة في الأذهان ، وبدون مقدمات ارتدت " مشيرة إسماعيل " الحجاب دون ضجيج ، واكملت مسيرتها الفنية بعدها ، فى السطور القادمة تسترسل معنا " مشيرة إسماعيل " أهم المحطات في تلك التجربة الغنية .

اعتدت دائماً في تلك السلسلة من الحوارت " عنها " أن نبدأ من الأسرة وتأثيرها على تكوين مبدعات مصر ، ولكن معك سوف ابدأ بالسؤال الذى يتردد كل مرة يذكر فيها اسمك ، وما سر ابتعادك عن الشاشة رغم علمي أن هناك اعمالا عدة تعرض عليك وتعتذرين عنها؟

بكل بساطة سوف أسرد لك مواقف حدثت لي مؤخراً ، تسطيع أن تفهم من خلالها سر اعتذاري عن تلك الأعمال ، منها أنني من فترة وجدت أحد القائمين علي عمل فني يتواصل معي لأداء شخصية مريضة نفسيا في أحد المسلسلات ، وهنا حرصت علي التنبيه أنني محجبة ، ووجدته يقول لي " عندك مشكلة لو الدكتور - الممثل القائم بالدور - مسك دراعك وعملك مساج "، ومرة أخري وجدت أحد الأشخاص يتصل بي ويقول لي " إحنا محددين للدور ده مبلغ كذا " ، ومرة أخرى طلب مخرج مني ان ابدا تصوير في اليوم التالي ، وكثيراً ما يسردون لي الشخصية على الهاتف ويرفضون إرسال السيناريو ، بعد كل هذا يستطيع الجميع ان يعرف سر ابتعادي .

الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل

بمناسبة ارتدائك الحجاب ، انت من الفنانات القلائل اللاتي لم يتاجرن بقرار ارتدائهن الحجاب ، بل ترفضين الحديث عنه ، فهل في هذا الحوار الذى نسرد فيها تجربتك الإنسانية الكاملة ، ستكشفين لنا السر وراء هذا القرار ، ولماذا ترفضين الحديث عنه ؟

بكل بساطة الحجاب بالنسبة لي أمرا عاديا ، فلدي شقيقات محجبات ، اما سبب ارتدائي الحجاب فهذا سر بيني وبين الله لن أبوح به ولا اريد ان اطلع أحد عليه، ولكني اتخذت القرار وانا في الشارع وهذا كل ما أستطيع قوله.

ولكن ألم تخشي أن يؤثر هذا القرار على ترشيحك لأعمال فنية؟

إطلاقاً .. " اللي عايزني كده وعاجبه اهلا وسهلاً ، واللي مش عايزني بيه متشكرين مع السلامة .. انا خلاص شوفت نجاح" ، ويمكن النجاح الذى حققته في الفرقة القومية أكثر من التمثيل 100 مرة ".

أنتقل معك إلى الأسرة ، والتي دائماً ما يكون لها التاثير الأول بالنسبة للشخص ، فماذا عن العائلة التي أنبتت تلك الموهبة؟

والدي كان ضابط شرطة وقد توفي في الأربعينات من عمره ، حيث كان يتقلد منصب نائب حكمدار الجيزة ورئيس مباحث التموين، وتزامن وقت وفاته بعد مرور اشهر قليلة من قيام ثورة يوليو ، فقد انهك نفسه في العمل وقد كان مريضا بالسكر والضغط ، مما جعله يتوفي في مكتبه اثناء قيامه بعمله ،وقد أقيمت له جنازة عسكرية،حضرها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر ، و كنت أملك صورة لمجلس قيادة الثورة كاملاً وهم يقدمون واجب العزاء للاسرة في منزلنا بمنطقة وسط البلد .

كنت في سن صغيرة حين توفي والدك .. اليس كذلك ؟

نعم .. فقد كان عمري 9 اشهر فقط.

مشيرة اسماعيل في المدرسة

هل وفاة والدك في سن صغيرة ، اثر عليك وجعلك تشعرين بـ " اليتم " ؟

بالتأكيد كان لها تأثير كبير علي ، ولكن من الممكن ان يكون هذا التأثير إيجابيا وليس سلبيا .

النجمة مشيرة إسماعيل فى طفولتها

ماذا عن دور والدتك في حياتك والتي تحملت المسؤولية كاملة بعد وفاة الوالد؟

بالفعل ، فقد تحملت والدتي مسؤولية تربية خمس بنات بمفردها ، فقد كانت العائلة بعضها يعيش في الفيوم البعض الاخر في أماكن أخري ، وكان يزورونا من حين لأخر ، لذلك " فأمي شالت الشيلة لوحدها " ، وقد كان لها تأثير إيجابي علي كنا ذكرت لك ، وقد استوعبنا نحن البنات الموقف ، وكنا نساند بعضنا ونساندها فقد كنا نعي ما حدث لنا ووفاة والوالد ، وفى الحقيقة انها وفرت لنا حياة كريمة ، وأتذكر ان في الذكري الثانوية لوفاة الوالد كنا نفترش غرفة الصالون لاستقبال المعزين ، ويأتي من بعدها المقرئ ليتلوا القرءان، وفى الحقيقة تلاوة القرءان كان طقس يومي في منزلنا ، فقد يحضر كل صباح الشيخ فؤاد ، ويقرا قرءان ونجلس جميعاً امامه نستمع

وتتابع بنبرة من السعادة والحنين : أحلي أيام حياتي قضيتها في منزلنا بمنطقة وسط البلد وتحديداً شارع 26 يوليو ، فلا أنسي ان احتفالات ثورة يوليو كانت تمر من اسفل منزلنا ، وكتن الرئيس عبد الناصر يمر ثم بنظر لنا ويلقي التحية بيده .

اعود الى دور وتأثير والدتك عليك ، فقد كانت بمثابة الاب والام معاُ ، فماذا عنها ؟

والدتي كان من اصول تركية، ولكنها عاشت في مصر طيلة حياتها ، فحيت قامت اسرتها بالمجيء الى مصر استقروا في الإسكندرية ، ثم تزوجت والدتي وعاشت بشكل دائم في القاهرة ، في الحقيقة انها كانت رسامة بارعة

النجمة مشيرة إسماعيل

هل كان لها دور في دخولك عالم الفن ومن قبله مشاركتك في برنامج " ماما سميحة " ؟

في الحقيقة لم نكن نخطط لهذا الامر ، فحياتي كلها كانت عن طريق الصدفة ، ففي البداية وجدت ان المدرسة تطلبني للمشاركة في فريق الجمباز وقد حصدت بطولات للمدرسة ، ومشاركتي في برامج الأطفال جاءت بعدما شاهدتني المخرجة وفاء صادق في أحدي البطولات وطلبت مني ومن شقيقتي الانضمام الي برنامج ماما سميحة، ثم شاهدني مصمم الراقصات كمال نعيم في برنامج ماما سميحة ، وضمني الى الفرقة القومية الذى كان يتولها مدرب روسي .

من كان زملاؤك في برنامج جنة الأطفال؟

هناك العديد من الفنانين مثل الملحن الراحل رياض الهمشري وهاني شاكر وبوسي ونورا وصفاء أبو السعود وعزة كمال واجلال زكي .

نعود الى الفرقة القومية، كيف جاء انضمامك على الرغم من سنك الصغيرة للغاية آنذاك ، خاصة وان الفرقة لم تكن تسمح بالمشاركة في هذه السن ؟

حين كنت في برنامج جنة الأطفال كان هنا استعراض بسيط يقوم بتدريبنا عليه كمال نعيم ، وحين كان يعطينا حركة محددة لأدائها يجدني اقدمها بشكل صحيح ، وظل يمنحني حركات اصعب ، في كل مرة أجيدها ، لذا فقد طلب من والدتي انضمامي الى الفرقة الا انها اعترضت في البداية بسبب صغر سني مقارنة بأعضاء الفرقة ، ولكنه وعدها بانه سيتولى رعايتي ، وبالفعل ذهبنا الي المدرب الروسي المسؤول عن الفرقة وقد وجدني صغيرة للغاية.

الفنانة مشيرة إسماعيل

قاطعتها .. هل كنت مدركة في هذه السن وجودك في واحدة من أهم الفرق الاستعراضية في العالم ؟

على الاطلاق ، لم أكن اعي هذا الامر ، وحتي الان حين يقولون لي كنت نجمة الفرقة القومية ، لا أعي تلك الكلمات ، فقد كنت ومازالت أقدم شغلي بإخلاص وبحب ، وحبي للعمل هنا في المقام الأول ، فحتي الان يعرض علي أعمال لا أحبها ، أو لا أحب القائمين عليها ارفضها علي الفور ، مهما كان المقابل المادي ، " الحمد الله ربنا سترني ، ومش محتاجة اشتغل علشان الفلوس " .

نعود الى انضمامك للفرقة القومية بشكل استثنائي بسبب سنك الصغيرة .. ماذا عن تفاصيل تلك الواقعة ؟

كنت أشترك حينها في الرقصات التي تضم بنات كثيرة حتي أتمكن من المشاركة فيها ، وقد صمم كمال نعيم رقصة" البينولا " من أجلي وكانت عبارة عن 3 فتيات ترتدين ملابس المدرسة ويمسكن بالستارة .

وتتابع ضاحكة :خلال تواجدي في الفرقة كان الراحل رشدي صالح يقول لي " يابنتي انت لسه صغيرة ومينفعش تشتغلي مع الكبار ،روحي ومتجيش ثاني " ، ولكن كمال نعيم كان يقوم بتدريبي قبل ساعات من بدء تدريب الفرقة ، ثم اغادر قبل ان تبدأ الفرقة تدريبها ، هذا في حال وجود الراحل رشدي صالح ، ولكن في الأوقات التي لم يكن يتواجد فيها كنت اظل موجودة لاشاهد التدريبات الخاصة بالفرقة .

الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل

وتستكمل : خلال تلك الفترة كان كمال نعيم يقوم بالتحضير الى رقصة " البمبوطية " وكانت في البداية الرقصة يشارك فيها بنت ووالدين ، ولكن رشجي صالح ظل يرفض تلك الرقصة ، الا ان فكر كمل نعيم في إضافة فتاة أخري معي ، واستعان باحدي الراقصات المؤثرات في الفرقة وهي دنانير ، حتي لا يرفضها رشدي صالح ، وبالفعل أصبحت الرقصة بنتين وثلاثة أولاد ، ووافق عليها رشدي صالح ، وكنت أبلغ من العمر حينها 11 عاماً .

ولكن العمل في مثل هذ العمر لم يقض علي طفولتك ؟

كنت أتعامل ببراءتي ،وقد شعرت أنني وسط اسرتي ، فقد كان اللعب بالنسبة لي في هذا السن وهو التدريب على الرقصات ، رغم انه كان قاس ، ولكني كنت معتادة على هذا الامر من تدريبات الجمباز.

الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل

تجربة مع الفرقة القومية غنية، هل شعرت بانك عضو أساسي فيها ، خاصة وانك بعد ذلك أصبحت الراقصة الاولي ؟

من اللحظة الاولي شعرت انني جزء أساسي من الفرقة ، وحيت بعدما أصبحت الراقصة الاولي لم أكن اشعر انني الأهم ، لان كما ذكرت هم اسرتي ، فقد أصبحت بعد ذلك اقم بتقديم برنامج الفرقة ، وحين يكون هناك ضيوف من رؤساء الدول أتولى انا التقديم إيضاً .

هل صحيح انك سافرت 100 دولة حول العالم اثناء مشاركتك في الفرقة القومية ؟

لقد قرأت هذا الرقم من قبل ، ولكني بكل صراحة لا أعرف عدد الدور التي سافرت اليها ، ولكني أولي سفاريتي مع الفرقة كانت في 11 دولة أوروبية ، واستغرقت 6 شهور ، ولكني لا أتذكر عددها .