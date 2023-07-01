بيت الروبي يتصدر.. رحلة كريم عبد العزيز للتربع على عرش إيرادات السينما المصرية

يواصل فيلم بيت الروبي تصدر شباك التذاكر ، ليغرد منفرداً على القمة خلال موسم عيد الأضحي المبارك ، ولعل هذا الفيلم ليس الاول الذي يحصد إيرادات مرتفعة لبطله الفنان كريم عبد العزيز ، فحتي الان مازال يحتل كريم عبد العزيز المركز الاول بأحد أفلامه ضمن قائمة الاعمال الأكثر تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية .

بيت الروبي "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى ، ويشارك فى بطولته كل من نور وتارا عماد .

فيلم بيت الروبي حقق ما يزيد عن 35 مليون جنية فى مصر فقط فى غضون 9 أيام فقط ، ليتصدر شباك الإيرادات .

كيرة والجن :

كيرة والجن هو الفيلم الأعلى حتي الان تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية ، بعدما حقق ما يزيد عن 117 مليون جنية فى السينمات .

العمل من بطولة كريم عبد العزيز و مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

كيرة والجن

رصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

الفيل الازرق2 :

ثاني فيلم فى قائمة أعلي الأفلام من حيث الايراد فى تاريخ السينما المصرية هو الفيل الأزرق 2 ، وقد حقق ما يزيد عن 103 مليون جنية .

الفيل الازرق2

"الفيل الأزرق 2" من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، ومن بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، هند صبرى ، إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

نادي الرجال السري :

ثالث أفلام كريم عبد العزيز التى حقق إيرادات مرتفعة ، كان فيلم نادي الرجال السري ، والذى شاركه فى البطولة غادة عادل ونسرين طافش وبيومي فواد وماجد الكدواني ، وقد حقق الفيلم 59 مليون جنية فى السينمات المصرية ، ويحتل المركز الثامن ضمن قائمة الاعمال الأعلى ايراد فى تاريخ السينما .