قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم يشارك في تدريبات برشلونة استعدادًا للكلاسيكو
تحذير من تسونامي في إيطاليا بعد 12 هزة أرضية قبالة سواحل المتوسط
تردد القنوات المجانية لإذاعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا
ترك المنزل بإرادته.. الأمن يكشف حقيقة فيديو مساومة أب على عودة نجله بالجيزة
المالية: نستهدف خفض أعباء الدين إلى أقل من 70% من الإيرادات بحلول يونيو المقبل
نتنياهو: سندمر حي الخليل بعد استهداف جنودنا في الكمين
الزعرور الأحمر في سانت كاترين.. حكاية كنز جبلي يبحث عنه الجميع وتلاحقه آمال تقوية القلب
المالية: نستهدف توفير حيز مالي أكبر بحلول 2030 دون فرض أعباء جديدة
جيش الاحتلال: مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في هجوم الخليل
تهدد مستقبل المهنة.. نقيب الأطباء يحذر من التوسع العشوائي في كليات الطب
جوتيريش يلقي كلمة في جامعة القاهرة.. غداً
منتدي مصر2026.. وزير المالية: وضع سقوف مرنة ومستهدفات لإدارة الدين الخارجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف خميس مشيط

 المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي
 المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي
خاطر عبادة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط، وتدميره قبل بلوغه هدفه.

وأكد المتحدث باسم التحالف، اليوم الجمعة، نجاح المنظومات الدفاعية في التصدي للصاروخ وتحييد تهديده، في إطار الجهود المستمرة لحماية المدنيين والمناطق المأهولة من الاعتداءات الحوثية المتكررة.

 

اعتراض صاروخ باليستي باتجاه الرياض

فجر اليوم الجمعة، أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاع الجوي اعترض صاروخًا باليستيًا ودمّره، بعد أن أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض.

تحالف دعم الشرعية السعودية خميس مشيط الرياض الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

ترشيحاتنا

الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء

نقيب الأطباء: وقف القبول بكليات الطب دون مستشفيات جامعية العام المقبل

الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء

أسامة عبد الحي يطالب بألا تتجاوز نسبة الوافدين 5% بكليات الطب الحكومية

الدكتور أبو بكر القاضي أمين عام نقابة الأطباء

القاضي: تقديم أكثر من 177 ألف خدمة نقابية للأطباء في 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد