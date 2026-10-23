السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف خميس مشيط

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط، وتدميره قبل بلوغه هدفه.

وأكد المتحدث باسم التحالف، اليوم الجمعة، نجاح المنظومات الدفاعية في التصدي للصاروخ وتحييد تهديده، في إطار الجهود المستمرة لحماية المدنيين والمناطق المأهولة من الاعتداءات الحوثية المتكررة.

اعتراض صاروخ باليستي باتجاه الرياض

فجر اليوم الجمعة، أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاع الجوي اعترض صاروخًا باليستيًا ودمّره، بعد أن أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض.