قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة واعتقال خطيب الأقصى و3 آخرين بالخليل
الخارجية الألمانية: اضطرابات الملاحة قد تؤدي إلى مجاعة في دول الجنوب العالمي
المالية: خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات
نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
فرنسا تتأهب.. إغلاق شركات ومعارض كبرى قبل "سبت الغضب"
نتنياهو يتوعد بتدمير حي فلسطيني في الخليل وإخلاء سكانه.. ماذا حدث؟
وزير المالية: وفرنا 7 إلى 8 مليارات جنيه بعد ترشيد استهلاك الغاز والوقود 20%
مع هبوب العاصفة أوستن.. إلغاء رحلات جوية في بريطانيا
رابط موقع تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق
مصرع 12 شخصا وإصابة 20 آخرين في تصادم حافلتين جنوب غربي باكستان
موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ترك المنزل بإرادته.. الأمن يكشف حقيقة فيديو مساومة أب على عودة نجله بالجيزة

المتهمين
المتهمين
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تغيب نجله بمحافظة الجيزة، وادعاء تلقيه اتصالا هاتفيا من شخص يساومه على مبلغ مالي مقابل عودة نجله، إلى جانب اتهامه الأجهزة الأمنية بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأمن يكشف كواليس الواقعة 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من عامل، مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتغيب نجله عقب خروجه من المنزل يوم 14 من الشهر ذاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الابن، وتبين أنه طالب، وبسؤاله أقر بأنه ترك المنزل بمحض إرادته على خلفية خلافات عائلية.

وباستدعاء والد الطالب وسؤاله، أقر بعدم صحة ما ورد في مقطع الفيديو بشأن مساومته ماليًا مقابل عودة نجله، موضحًا أنه ذكر تلك الادعاءات بهدف لفت الانتباه إلى شكواه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث مساومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

ترشيحاتنا

سعر الذهب

بدون تغيير.. سعر الذهب في السعودية الآن

سعر الدولار

ثابت بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

قطاع المشروعات الصغيرة

مصطفى حسن: تأهيل الشباب على ريادة الأعمال من خلال الدعم الفني وبرامج التدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد