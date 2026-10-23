ترك المنزل بإرادته.. الأمن يكشف حقيقة فيديو مساومة أب على عودة نجله بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تغيب نجله بمحافظة الجيزة، وادعاء تلقيه اتصالا هاتفيا من شخص يساومه على مبلغ مالي مقابل عودة نجله، إلى جانب اتهامه الأجهزة الأمنية بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأمن يكشف كواليس الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من عامل، مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتغيب نجله عقب خروجه من المنزل يوم 14 من الشهر ذاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الابن، وتبين أنه طالب، وبسؤاله أقر بأنه ترك المنزل بمحض إرادته على خلفية خلافات عائلية.

وباستدعاء والد الطالب وسؤاله، أقر بعدم صحة ما ورد في مقطع الفيديو بشأن مساومته ماليًا مقابل عودة نجله، موضحًا أنه ذكر تلك الادعاءات بهدف لفت الانتباه إلى شكواه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.