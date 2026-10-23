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تحذير من تسونامي في إيطاليا بعد 12 هزة أرضية قبالة سواحل المتوسط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير من تسونامي في إيطاليا بعد 12 هزة أرضية قبالة سواحل المتوسط

سلسلة هزات أرضية تضرب إيطاليا
سلسلة هزات أرضية تضرب إيطاليا
خاطر عبادة

أصدرت السلطات الإيطالية تحذيراً من حدوث تسونامي، بعد رصد سلسلة من الهزات الأرضية بلغ عددها 12 هزة قبالة سواحل البحر المتوسط، بينها زلزال بقوة 5 درجات قرب جزيرة صقلية، ما دفع إلى إخلاء احترازي للمدارس في مدينتي باليرمو وميسينا، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.


بداية الهزات صباح الجمعة


وبحسب البيانات الرسمية، وقعت الهزة الأولى في تمام الساعة 11:40 صباح الجمعة بقوة 3.3 درجة، أعقبها 11 هزة أخرى جميعها تجاوزت 3 درجات على مقياس ريختر، وبلغت أقواها 5 درجات بالقرب من صقلية.


إخلاء احترازي وتأهب


ودفعت الهزات المتتالية السلطات إلى إعلان حالة التأهب وإصدار تحذير من تسونامي، مع تنفيذ عمليات إخلاء احترازية لعدد من المدارس في المناطق الساحلية تحسباً لأي ارتدادات أو موجات بحرية.

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