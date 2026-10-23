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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر تغييرا جديدا على أندرويد.. إليك كيف تعمل؟

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، تغييرا جديدا في واجهة الاستخدام على هواتف أندرويد، يستهدف تحسين تجربة التنقل داخل التطبيق وتوفير مساحة أكبر لعرض المحادثات، من خلال شريط تنقل سفلي يتغير حجمه تلقائيا حسب اتجاه التمرير على الشاشة.

وظهرت الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي رقم 2.26.41.6، إذ تعمل منصة المراسلة التابعة لشركة ميتا على اختبار تصميم ديناميكي لشريط التنقل، يتقلص عند التمرير إلى أسفل ويعود إلى حجمه الطبيعي عند التمرير إلى أعلى، وفقا لموقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب.

واتساب يوفر مساحة أكبر لعرض المحادثات

تعتمد الميزة على تغيير شكل شريط التنقل السفلي وفقا لحركة المستخدم داخل التطبيق، فعند التمرير إلى أسفل قائمة المحادثات، يبدأ الشريط العريض في الانكماش تدريجيا ليتحول إلى عنصر عائم صغير ذي حواف مستديرة، ما يتيح مساحة إضافية لعرض المحتوى على الشاشة.

وعند التمرير مجددا إلى أعلى، يعود الشريط إلى تصميمه الكامل، مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى علامات تبويب التطبيق واختصارات التنقل المختلفة.

ورغم أن التغيير قد يبدو بسيطا من الناحية الشكلية، فإنه يستهدف تحسين تجربة الاستخدام، خاصة عند تصفح قوائم المحادثات الطويلة، إذ يمنح المحتوى مساحة أكبر دون الحاجة إلى إخفاء خيارات التنقل بصورة كاملة.

واجهة واتساب

ميتا تواصل تطوير واجهة واتساب

يتماشى هذا التوجه مع تغييرات سابقة أجرتها ميتا على تطبيق إنستجرام، إذ تعتمد بعض عناصر واجهته على التفاعل الديناميكي مع حركة المستخدم، في خطوة تشير إلى سعي الشركة لتقريب أساليب التصميم والتنقل بين تطبيقاتها المختلفة.

وخلال الإصدارات التجريبية الأخيرة، اختبر واتساب مجموعة من التغييرات على واجهته، شملت تعديل التسميات النصية، وتجربة الحواف المستديرة العائمة، إلى جانب اختبار تصميمات مختلفة لمحددات علامات التبويب.

ويؤكد الاختبار الجديد أن ميتا لا تزال تعمل على تحسين واجهة واتساب وتطوير طريقة التفاعل معها، لكن موعد إطلاق الميزة لجميع المستخدمين لم يعلن رسميا حتى الآن، كما أن ظهورها في الإصدار التجريبي لا يضمن وصولها إلى النسخة المستقرة بالشكل نفسه.

واتساب أندرويد شريط التنقل ميزة جديدة

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