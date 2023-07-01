صوت عبد الحليم حافظ على أغنيه مهرجانات ورد فعل اسرته

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو بصوت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ علي طريقة الذكاء الاصطناعي ، علي احدي أغاني المهرجانات والتي تحمل اسم مسا مني ليكو .

وعلم صدي البلد ان اسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أبدت استيائها من هذا الفيديو المنتشر عبر تطبيق تيك توك ، وتسعي حاليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الفيديو .

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، حقيقة زواج الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسني عرفيا.

الفنان الراحل عبد الحليم حافظ

وقال طارق الشناوي في حواره في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" لا أستطيع أن أؤكد زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني عرفيا "، مضيفا:" مقدرش أؤكد الأمر أو أنفي".

وأضاف طارق الشناوي:" منذ عدة سنوات ظهرت وثيقة زواج لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني وبعد التدقيق وجدنا أخطاء كثيرة في هذه الوثيقة بما يشير إلى انها ليست حقيقية ".

وتابع طارق الشناوي :" من المؤكد أن عبد الحليم حافظ كان يحب سعاد حسني "، مضيفا:" الملحن كمال الطويل كان صديق مقرب من عبد الحليم حافظ وقال لي لما عبد الحليم يكون مريض كنت بلاقي سعاد حسني عنده في البيت".

واكمل طارق الشناوي :" الجميع كان يعلم انه هناك مشروع زواج بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني ".