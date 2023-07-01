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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صوت عبد الحليم حافظ على أغنيه مهرجانات ورد فعل اسرته

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو بصوت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ علي طريقة الذكاء الاصطناعي ، علي احدي أغاني المهرجانات والتي تحمل اسم مسا مني ليكو . 

وعلم صدي البلد ان اسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أبدت استيائها من هذا الفيديو المنتشر عبر تطبيق تيك توك ، وتسعي حاليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الفيديو . 

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، حقيقة زواج الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسني عرفيا.

الفنان الراحل عبد الحليم حافظ

 

وقال طارق الشناوي في حواره في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :"  لا أستطيع أن أؤكد زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني عرفيا "، مضيفا:" مقدرش أؤكد الأمر أو أنفي".

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 وأضاف طارق الشناوي:" منذ عدة سنوات ظهرت وثيقة زواج لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني وبعد التدقيق وجدنا أخطاء كثيرة في هذه الوثيقة بما يشير إلى انها ليست حقيقية ".

 وتابع طارق الشناوي :" من المؤكد أن عبد الحليم حافظ كان يحب سعاد حسني "، مضيفا:" الملحن كمال الطويل  كان صديق مقرب من عبد الحليم حافظ وقال لي لما عبد الحليم يكون مريض كنت بلاقي سعاد حسني عنده في البيت".

 

 واكمل طارق الشناوي :" الجميع كان يعلم انه هناك مشروع زواج  بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني ".

 

 

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