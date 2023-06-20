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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حقيقة زواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني عرفيا.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة

صدى البلد

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، حقيقة زواج الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسني عرفيا.

 

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وقال طارق الشناوي في حواره في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :"  لا أستطيع أن أؤكد زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني عرفيا "، مضيفا:" مقدرش أؤكد الأمر أو أنفي".

 

 وأضاف طارق الشناوي:" منذ عدة سنوات ظهرت وثيقة زواج لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني وبعد التدقيق وجدنا أخطاء كثيرة في هذه الوثيقة بما يشير إلى انها ليست حقيقية ".

 

 وتابع طارق الشناوي :" من المؤكد أن عبد الحليم حافظ كان يحب سعاد حسني "، مضيفا:" الملحن كمال الطويل  كان صديق مقرب من عبد الحليم حافظ وقال لي لما عبد الحليم يكون مريض كنت بلاقي سعاد حسني عنده في البيت".

 

 واكمل طارق الشناوي :" الجميع كان يعلم انه هناك مشورع زواج  بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني ".

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