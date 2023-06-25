أصالة تحصل على لقب «جدة» خلال أيام .. تفاصيل وصور

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل زفاف أنس شقيق الفنانة السورية أصالة نصري ، والذي يقام حاليا .

وظهرت شام ابنة الفنانة اصالة في الصور ، وهي تضع يديها علي بطنها ، مما يشير الي وجود علامات الحمل عليها ، وهو ما يجعل أصالة تحصل علي لقب “ جدة ” ربما خلال الأيام القادمة .

شام الذهبي واصالة

وتأتي هذه الصورة بمثابة إعلان من شام الذهبي ابنة أصالة بحملها من زوجها بشكل غير رسمي ، بعد فترة من زواج .

ويحتفل الآن أنس نصري؛ شقيق الفنانة أصالة بزواجه بشقيقة الإعلامية أميرة بدر بأحد فنادق التجمع الخامس الشهيرة.

حفل زفاف شقيق أصالة

وظهرت أصالة خلال الصور برفقة عائلة المنتج هاني محروس الذين حرصوا علي التقاط الصور معهم.

خطوبة شقيق أصالة :

عبّر أنس نصري، شقيق أصالة، عن سعادته بإتمام خطوبته، على شقيقة الإعلامية أميرة بدر.

وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “منصفه وعظيمة هي الحياة عندما تمنحنا ايام جميله كهذا اليوم وأشخاص رائعين محبّين اجتمعوا حولنا لتكتمل فرحتنا ،، محظوظ بكم و في غاية السعادة بانضمام عائله جميله نقيه محبّه الى عائلتي ،،،،، شكراً آل نصري و شكراً آل بدر على وجودكم في الحياة”.

احتفلت الفنانة أصالة، بخطوبة شقيقها أنس نصري، على شقيقة الإعلامية أميرة بدر، في حفل عائلي.

حذفت الفنانة أصالة جميع منشورات حفلها الأخير فى القاهرة، والذي أثار حالة من الجدل الواسع ، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأثارت الفنانة أصالة، حالة من الجدل الواسع بسبب أصداء حفلها الأخير الذي أقيم فى القاهرة ، وكانت هناك حملات مقاطعة لحفل أصالة بسبب تصريحاتها المضادة لمصر منذ فترة قصيرة.