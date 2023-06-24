محمد رمضان ومصطفي شعبان يشاركون فى حفل زفاف ابنة خالد صلاح |صور

حرص عدد كبير من أهل الفن على حضور حفل زفاف ابنة الإعلامي خالد صلاح ، والذي اقيم خلال الساعات الماضية فى أحدي الفنادق الكبري .

ومن بين الحاضرين الفنان محمد رمضان والفنان مصطفي شعبان والفنانة نادية الجندي واللبنانية نيكول سابا ، والفنان تامر عبد المنعم .

الجدير بالذكر ان الكاتب خالد صلاح كان قد إنتهي من كتابة مسلسل معاوية ، والذى تم تصويره خلال الفترة الماضية .

تفاصيل مسلسل معاوية :

مسلسل "معاوية" هو عمل تلفزيوني تاريخي، وتم تصوير عدد كبير من مشاهده فى تونس حيث طبيعة وجغرافية المكان التي تناسب الأحداث.

وتدور قصة المسلسل حول الأحداث في السنوات بين 598 إلى 680 هجرية، وتغطي الأحداث فترات " الفتنة الكبرى" والمعروفة أيضاً بفترة " الخلاف الكبير".

ويعد معاوية بن أبي سفيان هو مؤسس الدولة الأموية في دمشق بعد أن تم نقل مركز الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق.

أبطال مسلسل معاوية :

مسلسل "معاوية" يشارك في بطولته لجين إسماعيل "معاوية بن أبي سفيان"، إياد نصار "علي بن أبي طالب"، أيمن زيدان، سامر المصري، سهير بن عمارة "هند بنت عتبة والدة معاوية بن أبي سفيان"، وائل شرف "عمرو بن العاص"، يزن خليل "عتبة بن أبي سفيان"، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، أسماء جلال " زوجة معاوية"،أيمن زيدان، سامر المصري، محمد قريع، خالد حمام، حكيم بلكحلة، حمد مراد، ياسين بن قمرة، غانم الزرلي، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج طارق العريان.