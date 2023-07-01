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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

لطيفة
لطيفة

حلت الفنانة التونسية لطيفة ضيفة على برنامج “ معكم ” ، والذى تقوم بتقديمه الإعلامية مني الشاذلي ، وذلك ضمن حلقات موسم عيد الاضحي المبارك . 

ومن المقرر ان تظهر الفنانة لطيفة خلال الجزء الثاني من الحلقة بإطلالة ستكون مفاجاة ، حيث سترتدي ذات البدلة التي  ظهرت به ضمن  كليبها الشهير “ بحب فى غرامك ” ، والذي قدم منذ ما يقرب من 30 عاماً . 

 لطيفة فى كليب “ بحب فى غرامك ”
لطيفة فى برنامج معكم 

بعد 22 عاماً .. لطيفة تعيد ارتداء فستان " سكوت هنصور "

لطيفة تتصدر التريند بعد عرض حلقتها في "معكم منى الشاذلي"

وليست تلك الإطلالة الوحيدة للطليفة التى ظهرت خلال الحلقة بإطلالة وكانت مفاجاة ، حيث ارتدت الفستان الذى ظهرت به ضمن أحداث فيلم “ سكوت هنصور ”  منذ 22 عاماً ، والذى تعاونت فيه مع المخرج العالمي يوسف شاهين . 

واحتلت لطيفة تريند تويتر في عدة دول عربية، منها مصر و تونس والمغرب والجزائر، إضافة إلى الكويت والامارات، وكشفت لطيفة خلال الحلقة عن أبرز ملامح مسيرتها الفنية التي تجاوزت 40 عاما من النجاح، وروت تفاصيل جديدة عن بدايتها وعلاقتها بأسرتها ووالدتها، ودورهم الداعم لها في مسيرتها الفنية الثريه بالنجاحات.

وتعرض الحلقة الثانية من البرنامج اليوم السبت عبر شاشة قناة "cbc"، وترتدي خلالها لطيفة لأول مره أزياء ظهرت بها في أول كليب لها وهو "بحب في غرامك"، كما ترتدي نفس الفستان الذي غنت به أغنية "المصري" خلال أحداث فيلم "سكوت حنصور".

الجدير بالذكر أن النجمة لطيفة تستعد لطرح عدد من الأغاني الجديدة، خلال موسم الصيف، وقد صورت أغنيتين بطريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحهما خلال الأيام القليلة القادمة.

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