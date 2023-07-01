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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تتصدر التريند بعد عرض حلقتها في "معكم منى الشاذلي"

لطيفة
لطيفة

تصدرت النجمة لطيفة تريند تويتر و تيك توك، خلال عرض حلقتها الأولى في برنامج "معكم من الشاذلي" على شاشة قناة "cbc"، ولاقت الحلقة اشادات واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، لما حملته الحلقة من محتوى مميز وجاذب.

واحتلت لطيفة تريند تويتر في عدة دول عربية، منها مصر و تونس والمغرب والجزائر، إضافة إلى الكويت والامارات، وكشفت لطيفة خلال الحلقة عن أبرز ملامح مسيرتها الفنية التي تجاوزت 40 عاما من النجاح، وروت تفاصيل جديدة عن بدايتها وعلاقتها بأسرتها ووالدتها، ودورهم الداعم لها في مسيرتها الفنية الثريه بالنجاحات.

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وتعرض الحلقة الثانية من البرنامج اليوم السبت عبر شاشة قناة "cbc"، وترتدي خلالها لطيفة لأول مره أزياء ظهرت بها في أول كليب لها وهو "بحب في غرامك"، كما ترتدي نفس الفستان الذي غنت به أغنية "المصري" خلال أحداث فيلم "سكوت حنصور".

الجدير بالذكر أن النجمة لطيفة تستعد لطرح عدد من الأغاني الجديدة، خلال موسم الصيف، وقد صورت أغنيتين بطريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحهما خلال الأيام القليلة القادمة.

أمير كرارة : 

وكان قد حل الفنان أمير كرارة، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي فى العيد، وخلال الحلقة تحدث “كرارة” عن فيلمه "البعبع" الذي يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى، وكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.

لطيفة cbc منى الشاذلى معكم برنامج معكم

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