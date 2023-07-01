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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 22 عاماً .. لطيفة تعيد ارتداء فستان " سكوت هنصور "

لطيفة
لطيفة

حلت الفنانة التونسية لطيفة ضيفة على برنامج “ معكم ” ، والذى تقوم بتقديمه الإعلامية مني الشاذلي ، وذلك ضمن حلقات موسم عيد الاضحي المبارك . 

وظهرت الفنانة لطيفة خلال الحلقة باطلاله كانت مفاجاة ، حيث ارتدت الفستان الذى ظهرت به ضمن أحداث فيلم “ سكوت هنصور ”  منذ 22 عاماً ، والذى تعاونت فيه مع المخرج العالمي يوسف شاهين . 

فيلم “ سكوت هنصور ”

لطيفة تتصدر التريند بعد عرض حلقتها في "معكم منى الشاذلي"

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ويعد هذا الفستان واحد من أشهر الفساتين التى قامت لطيفة بإرتداهما ، حيث ظهرت به ضمن مشهد جمعها بالفنان القدير عمر خيرت وقامت بغناء أغنية “ تعرف تتكلم بلدي ".

لطيفة ترتدي الفستان ذاته بعد 22 عاماً 

واحتلت لطيفة تريند تويتر في عدة دول عربية، منها مصر و تونس والمغرب والجزائر، إضافة إلى الكويت والامارات، وكشفت لطيفة خلال الحلقة عن أبرز ملامح مسيرتها الفنية التي تجاوزت 40 عاما من النجاح، وروت تفاصيل جديدة عن بدايتها وعلاقتها بأسرتها ووالدتها، ودورهم الداعم لها في مسيرتها الفنية الثريه بالنجاحات.

وتعرض الحلقة الثانية من البرنامج اليوم السبت عبر شاشة قناة "cbc"، وترتدي خلالها لطيفة لأول مره أزياء ظهرت بها في أول كليب لها وهو "بحب في غرامك"، كما ترتدي نفس الفستان الذي غنت به أغنية "المصري" خلال أحداث فيلم "سكوت حنصور".

الجدير بالذكر أن النجمة لطيفة تستعد لطرح عدد من الأغاني الجديدة، خلال موسم الصيف، وقد صورت أغنيتين بطريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحهما خلال الأيام القليلة القادمة.

التونسية لطيفة الإعلامية منى الشاذلي الاضحى المبارك المخرج العالمى يوسف شاهين الفنانة التونسية لطيفة المغرب والجزائر عيد الأضحى المبارك

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