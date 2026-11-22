أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن نظام تكليف خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية يرتبط بالاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، وليس بالضرورة أن يشمل جميع خريجي الدفعة الواحدة.

متحدث الصحة: لن يتم تكليف كل دفعة إلا إذا احتجنا إلى جميع خريجيها

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن التكليف وسيلة لسد العجز في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن عدد الخريجين الذين سيتم تكليفهم يتحدد وفقًا للاحتياجات التي يتم رصدها في الجهات الصحية المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تعلن بصورة واضحة احتياجات المكلفين في كل حركة تكليف، مشيرًا إلى أن الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة تتضمن أيضًا إعداد خطة خمسية للاحتياجات، لكنها تظل خطة تقديرية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن تكليف جميع خريجي الدفعة الواحدة ليس أمرًا حتميًا، قائلًا: «لن يتم تكليف كل الدفعة إلا إذا احتجنا كل الدفعة».

وأوضح أن تحديد أعداد المطلوب تكليفهم يعتمد على معايير متعددة، من بينها طبيعة المنشآت الصحية، ومعدلات تشغيلها، وإشغال الأسرة، والأقسام التي تحتاج إلى دعم، فضلًا عن معدلات الخروج على المعاش والإجازات والنمو السكاني والتوسع في المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن القانون رقم 29 لسنة 1974 لا يزال ينظم عملية التكليف، مؤكدًا أن ما تجريه الوزارة حاليًا يتعلق بدراسة الاحتياجات الفعلية للقوى العاملة الصحية، وليس تمهيدًا لإلغاء النظام.

ولفت إلى أن عدم حصول أحد الخريجين على التكليف لا يعني بالضرورة عدم قدرته على العمل، إذ إن فرص العمل في القطاع الصحي تتجاوز الوظائف التابعة للجهاز الإداري للدولة.