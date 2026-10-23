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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط عاطل سرق هاتف عامل من داخل محل عمله بالبحيرة

المتهم
المتهم
محمد شراط

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال بمحافظة البحيرة، وضبط المتهم بسرقته وآخر لاتهامه بشراء الهاتف مع علمه بأنه متحصل من جريمة سرقة، واستعادة الهاتف المستولى عليه.

كواليس الواقعة 

بدأت تفاصيل الواقعة برصد منشور مدعوم بمقطع فيديو وصورة جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة هاتفه المحمول من داخل محل عمله بالبحيرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، تلقى قسم شرطة دمنهور بلاغًا من عامل بأحد المحال، مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت، اتهم خلاله أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب «المغافلة» من داخل محل عمله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم الظاهر في الصورة وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب واقعة السرقة، وأقر ببيعه الهاتف إلى عامل مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، مع علمه بأنه متحصل من واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشتري، وأرشد المتهمان عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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